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未来比较吃香的职业有哪些？

作者 黎黎 |
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发表 2019年8月20日（星期二）15:36
更新 2019年8月20日（星期二）16:00
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你想知道未来比较吃香的职业有哪些吗？

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这个星期，加拿大的布鲁克菲尔德创新创业研究所（The Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship）又发布了一个研究，说网络安全、心理咨询、大麻合法化等将对新兴起的职业有一定影响。

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布鲁克菲尔德研究所是一个智库，宗旨是协助加拿大人为驾驭经济创新而制定政策。

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新发布的报告 （Signs of the Times: Expert insights about employment in 2030）预测了从现在到 2030 年的就业趋势。

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为了作出这些预测，这个智库今年春季在全国各地举办了六个研讨会，共有 120 名专家参加。

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在研讨会中，参与者要评估,  未来10到15年内几种特定职业的需求会如何变化，以及新技术、社会趋势、环境问题之间复杂的相互作用将如何改变劳动力市场。

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在被评估的变化因素中，包括人工智能、区块链以及网络化生活给人带来的影响。

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网络安全调查员

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布鲁克菲尔德研究所的经济学家黛安娜·里维拉（Diana Rivera）预计， 对网络调查员的需求将增大，这类人员可以帮助警方渗透犯罪用互联网络，或应聘为私人调查员，以揭露对手的秘密。

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Diana Rivera (Brookfield Institute)

黛安娜·里维拉说：

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这些人需要非常擅长在网络寻找信息，这个工作会很赚钱。

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个人数据 “监管员”

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在同一个领域内，个人数据的“监护人”也将成为兴起的职业。

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这项工作主要是保护客户的数据免受黑客、竞争对手的恶意侵入和使用。

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女性网络安全协会 （Women CyberSecurity Society）是一个非营利组织，支持妇女学习网络技术，该协会的创始人兼首席执行官 Lisa Kearney 表示，

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加拿大网络安全行业的需求预计在2021年将达到需要 28,000 人。

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大麻专业师

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自大麻合法化以来，加拿大合法大麻的市场一直在不断增长，今年冬天，随着含大麻食品的合法营销，新会进一步推动大麻市场。

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加拿大有品酒师，随着大麻业的兴起，也将越来越多地需要大麻领域的专家。

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现在，已经有一些机构开始提供大麻专业师的课程和证书。

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美发/治疗师

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美发师似乎正在向兼顾心理咨询的方向发展。

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黛安娜·里维拉说，人们理发的时候往往喜欢向美发师  “倾诉”  一切。

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她说：

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当你坐在理发椅子上时，对美发师一般都很信任，自然而然地聊天，理发师完全可以通过良好的培训，提供一定程度的心理咨询。

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目前，已经有美发行呀大会为美发师提供如何帮助客户面对和解决冲突的培训。

激发想象力

布鲁克菲尔德创新创业研究所表示，所做的预测其实也是为了激发大家去思考，考虑多种社会趋势与就业市场之间的相互影响。

（Brandie Weikle  / CBC）

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