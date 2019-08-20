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环保组织被警告不要介入加拿大大选

作者 方华 |
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发表 2019年8月20日（星期二）11:39
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负责加拿大联邦大选的加拿大选举委员会告诫环境保护组织在大选期间做广告要谨慎、不要违反加拿大的选举法。

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人民党独树一帜

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加拿大选举委员会在今年夏天举行的大选前培训期间告诫环境保护组织说，在参加大选的人民党领袖Maxime Bernier公开表示对人类活动造成地球升温的结论抱怀疑态度的情况下，任何环境保护组织在付费超过5百加元的广告中讲述地球变暖问题的严重性、呼吁民众行动起来解决地球变暖问题都可能会被认为是在参与反对人民党观点的政党论战、可能需要向加拿大选举委员会注册才能进行这样的宣传。

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加拿大新成立的右翼政党人民党领袖Maxime Bernier虽然承认地球表面在升温，但认为这是自然周期的作用而不是人类活动导致的，而且不认为地球变暖已经成为危机性问题、特别是在加拿大地球变暖就更不是危机性问题了。

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David Gray/Reuters

在自己政党旗下有可能会有议员当选的加拿大6个政党中有5个都承认地球变暖问题，而且承认这一危机性问题是由人类活动引起的，只有人民党不承认。

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环保广告

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所以从技术上来说，在加拿大大选竞选期间就地球变暖危机性问题做广告至少是在间接地反驳人民党的观点。

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加拿大环境保护组织Environmental Defence Canada的执行主任Tim Gray认为，加拿大选举委员会的这一限制措施等于是不让环保组织讲话，至少是在大选期间取消了环保组织就地球变暖问题讲话的权利。而地球变暖问题是实际存在的问题，这已经是差不多所有世界上有信誉的科学研究机构的共识。

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Environmental Defence Canada的执行主任Tim Gray / Garry Asselstine/CBC

言论自由

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加拿大绿党领袖Elizabeth May认为，加拿大选举委员会在大选期间对环境保护组织言论自由的限制是不可接受的、也是毫无道理的。

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加拿大环境保护组织Environmental Defence Canada的执行主任Tim Gray说，环境保护组织对加拿大选举委员会上述限制性措施的另一个担心是，这可能会招致国税局对环境保护组织的查税行动。因为环境保护组织一般都是以慈善组织的名义注册的，而作为免除税务负担的慈善组织不能把超过10%的预算用于政治活动。

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担心被查税

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2012年哈珀的加拿大保守党政府曾经拨款1300万加元专门用于对慈善组织是否遵守税务法规的问题进行检查，有二、三十个环境保护组织、人权组织、反贫困组织、宗教组织受到重点查税，看其是否违反了不得把超过10%的资金用于政治活动的法规。

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不过人民党领袖Maxime Bernier本人并没有对加拿大选举委员会对环境保护组织的警告和限制点赞，而是认为这样的警告给人以怪怪的感觉。

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