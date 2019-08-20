足球无疆界：卡尔加里的多元文化青少年足球训练营

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足球无疆界训练营项目是一周七天、全免费，并向多族裔社区开放。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯达省卡尔加里市的Glenbrook社区联盟有一个多元文化青少年足球训练营叫做“足球无疆界”。目前，它已经吸引了30多个国家的新移民家庭孩子们参与。

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这个项目的创办者是Jean-Claude Munyezamu 。他说，自己留意到社区有许多新移民的孩子喜欢足球，产生了个构想。

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而他在过去九年里一直坚持这个项目，目前，已经有100多名孩子参与了训练，包括来自叙利亚、苏丹、刚果、和哥伦比亚等地的孩子。

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Jean-Claude Munyezamu说，你不需要说英语也能参加这个训练营，这是孩子们的共同之处。

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他认为，这是让孩子们了解社区、产生归属感的好办法，而通过为训练营做义工，很多新移民家长也常常沟通交流，不再感到孤单。

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