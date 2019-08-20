香港特首表示愿意与示威者对话

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在香港民众连续举行反政府示威超过两个月的情况下，香港特区首席行政主管林郑月娥星期二在记者招待会上表示，她希望星期日香港市民和平表达意见的方式能够让香港局势降温、通过对话化解目前的对峙僵局。

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林郑月娥说港府会立即建立对话平台，在互相理解和互相尊重的基础上通过对话找到解决问题的办法。

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但一些香港示威组织者已经指责香港特首林郑月娥的讲话没有诚意、是拖延时间的陷阱，因为林郑月娥没有对示威民众提出的几大诉求做出任何回应。

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连日来走上香港街头的示威者要求在香港实行真正的民主制度、对警方暴力对待示威者举行独立调查、特首林郑月娥辞职等。

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中国政府指责美国等外国势力在香港挑动事端、香港民众示威属于暴乱性质、已经显出恐怖主义苗头，并严厉警告说中国政府不会坐视香港暴乱继续下去。

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加拿大联邦政府已对香港局势表示了严重关切。有约三十万加拿大公民在香港居住。

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