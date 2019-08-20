魁省法语报纸濒临破产，省政府出资5百万救助

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魁北克省的一个连锁报业集团本周一（8月19日）寻求破产保护，魁北克省政府表示，将出资 5 百万加元，予以救助。

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连锁报业集团 Le Groupe Capitales Médias 在魁北克省的一些较大市场拥有法语日报，包括魁北克市的 Le Soleil，Gatineau-Ottawa 地区的 Le Droit 和 Trois-Rivières 市的 Le Nouvelliste。

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这一连锁报业集团的创始人是前联邦自由党内阁部长 Martin Cauchon，数周来就有消息说该集团面临财政困难。

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在宣布提供 5 百万加元的财政援助时，省政府强调了上述报纸在魁北克社会中发挥的重要作用。

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Le Groupe Capitales Médias 表示将很快启动重组程序。

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网络媒体对印刷媒体带来很大冲击，许多报纸杂志陷入困境。

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去年，加拿大联邦政府宣布在 5 年内为印刷媒体提供近 6 亿加元的财政援助，并提供一些税务减免。

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（CBC）

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