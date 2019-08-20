Airbnb遭投诉：关闭多个热门账号，魁北克省政府规范将出台

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短期出租房屋需要申请执照，并在airbnb广告中注明执照号码。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Airbnb，中文翻译为“爱彼迎”已经成为当下人们旅行住宿的重要选择之一。

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爱彼迎于2008年在旧金山成立，目前已经有6000万账户，向世界上近200个国家的旅行者提供住宿。因为价格便宜、灵活、且很多房屋位置便捷，而迅速受到欢迎。

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但在本周，CBC深度调查播出了他们收到的对Airbnb的各类不同投诉，也揭出了一些账号背后的问题。

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随即，airbnb注销了多个在加拿大最热门的账号，比如蒙特利尔的AJ。根据CBC的调查，这个账号在最红火的时候有90多个物业出租，在加拿大排名第四。

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但是，对于AJ的投诉非常多，包括出租的地方肮脏混乱，完全不符合广告的描述等。

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可惜，在注销了AJ以及相关的多个账号之后，airbnb却没有通知已经预订了这些住所的旅行者，导致怨声沸腾。

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CBC的调查还发现，AJ根本不是真实的名字，连个人照片都是从网上图片库找来的。

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调查报道显示，对Airbnb的投诉主要包括：临时取消预订，居所实际状况差，以及非法出租。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Airbnb最初的构想是，提供个人拥有的富余空间，是一种便宜方便的共享。但是，这个概念迅速变得商业，成为旅店酒店之外的另一个选项，很多商业性的物业管理公司介入了，他们也在这个网站上登记，但是，用来出租的房子并非个人空间。

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大卫·杰克的遭遇

阿尔伯达省的大卫·杰克是一位大货车司机，平时非常忙碌。在五十岁生日的时候，他决定给自己放个大假，

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他提前六个月预定了在墨西哥的一个airbnb，当然，价钱好得令人不敢相信。十天仅收取1300元。但是，到了他们动身前的周末，他收到了airbnb取消预订的通知。

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由于机票等都已经订好，他们只能寻找新的住处，最后得到的最便宜的选择总值7438元，比预定多出6000多元。

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之后，他向airbnb投诉，对方告诉他，按规定，他可以拿回定金的一个比例 —— 在大卫·杰克的个案中，他可以拿回92元。

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直到他向CBC投诉，经过曝光之后，airbnb给大卫补贴了差价6000元。

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Airbnb需要更严格管理

对于airbnb出现的问题，丹·韦伯在一次不愉快的经验后设立了一个网站，叫做：airbnbhell。网站专门列出各种有问题的短期出租账号。而旅行博主阿什·佛格森也对airbnb的问题有很深的研究。

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他们认为，airbnb需要强化自己的管理政策，比如，对这类临时取消预订的账号和物业地址，只要把它们放进黑名单，就可以阻止这类事件再次发生，但显然airbnb没有这样做。

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丹·韦伯和阿什·佛格森分析说，出现临时取消预订的主要原因是，有些人在airbnb注册多个账户，他们在不同账户上推广多个住宅，最后，如果出现了更多的出价更高的客户，他们就会把低价预订者剔除 —— 这是非常令人气愤的。

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对于airbnb的另一个重大投诉是，一些账号实际上没有住所的房产，或是房产所在的建筑和社区不允许短期出租，却非法短期出租。

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韦伯和佛格森认为，airbnb需要在账号是否拥有房产这个问题上，进行更多的背景审查，如出具更多的证件等。

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此外，在挑选airbnb的时候，旅行者通常会查阅之前的用户留言，而他们发现有些用户留言或许并不真实，很多还是复印粘帖的——这需要airbnb作为一个公司认真审查，不应该把责任都推给消费者。

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租客可以做什么？

丹·韦伯和阿什·佛格森的建议是，如果有不愉快的airbnb经验，保存所有的文件，立即向airbnb投诉，要求退款。

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同时，他俩建议，遇到类似境遇不要沉默，要在媒体以及社交媒体上发声，要弄出些动静来，才会得到解决。

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魁北克的新法规即将出台

互联网时代的许多新兴行业，政府法规通常是滞后的，对airbnb的管理就是如此。

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而多伦多、温哥华、以及蒙特利尔这样的大都市还注意到，短期出租带来市内出租房减少，租费上涨等问题。

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加拿大魁北克省将在今年秋天，出台一项针对性法规，支持者认为，这是政府早就应该做的。

该省旅游部长 Caroline Proulx在六月份宣布了法规的主要内容：

商业性出租需要申请政府执照，并要在所有airbnb等广告上注明执照号码。

如果是出租公寓房间，则需要出示所在的公寓大楼委员会或是社区委员会允许短期出租的证明；

Airbnb短期出租房屋如果属于自住，需要出示房产证明；而如果出租屋是属于自住之外的度假屋或是有家具的公寓，则需要向省的旅游工业部门申请，填写更详尽的表格，以便管理。

CBC with RCI

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