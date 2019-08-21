加拿大北方缺教师：努纳武特和努纳维克地区还需要一百多人

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新学年马上就要开始了。但是加拿大北方地区之一努纳武特和魁北克省北部的努纳维克地区还没有聘请到足够的老师。两地都是因纽特人聚居的地区。到8月9日为止，努纳武特还有60个空缺职位。努纳维克有84个。

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努纳武特和努纳维克本地没有足够的师资，大量教师来自外地。但是他们通常工作几年后就会离开。努纳维克教育局的官员说，近些年由于魁北克省其他地区也缺教师，招聘越来越难。

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北方地广人稀，冬季严寒，在那里扎根定居的南方人不多。努纳武特教师协会主席范卓伊（John Fanjoy）在接受CBC采访时说，光是在网上和招聘会上努力是不够的。重要的是要留得住人。他认为，当地学校留不住外来老师的原因包括工作条件和生活条件，例如住房问题和学校里的暴力问题。

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当地教育局已经宣布新学年将如期开学。范卓伊对此喜忧参半。学生们能按时回到课堂他当然高兴，但是另一方面，人手不足的学校，老师们将如何应付额外的工作呢？

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（RCI with CBC News, Angela Hill, Michelle Pucci）

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