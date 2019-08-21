加拿大千禧年一代欠债猛增

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根据加拿大金融信用记录公司TransUnion的统计，加拿大千禧年一代人（1981年到1996年出生）背负的债务已经超过二战后婴儿潮一代人的债务。

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TransUnion的数字显示，在2019年上半年结束时加拿大千禧年一代人所欠的债务与一年前相比猛增了12.3%、达到5159亿加元，超过了婴儿潮一代人5143亿加元的债务水平。

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不过加拿大欠债最多的还不是千禧年一代，而是他们之前的X一代（1965年到1979年出生）。X一代人背负的债务是7674亿加元。

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加拿大人欠债的总额是1万8千8百亿加元。

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在过去一年中加拿大家庭欠的房贷债务平均是26万9千3百加元，比一年前增加了3.56%；欠的分期付款债务平均是3万4千2百加元，比一年前增加了7.38%。

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TransUnion告诫加拿大消费者说，过去几年债务违约率低主要得益于失业率低和银行利率低，但欠债多的加拿大人应该未雨绸缪地为未来经济走低的局面做好准备。

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