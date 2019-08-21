加拿大咨议局：阿尔伯塔省经济今年将萎缩 0.8%

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加拿大咨议局 （The Conference Board of Canada）预测，今年阿尔伯塔省的经济将会萎缩 0.8％。

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根据咨议局星期二 （8月20日）发布的 Summer 展望报告，阿尔伯塔省在 2019 年将面临 “温和衰退”。

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报告说，今年的萎缩 “不会像 2015-2016年的经济衰退那样严重”，而且预计阿省经济在 2020 年会出现反弹。

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衰退通常被定义为连续两个季度的经济萎缩。

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加拿大咨议局的报告称，2019 年阿尔伯塔省的建筑业和钻探业 “将受到最严重的打击”，预计分别下滑 10.4％ 和 30.3％。

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报告补充说，这两个领域的下滑在很大程度上是由于输油管道问题给石油和天然气行业公司带来的不确定性。

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（CBC）

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