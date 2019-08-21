加拿大7月通胀率维持在 2%不变

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加拿大 7 月份的通货膨胀率稳定在 2％，高于经济学家们的预期。

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加拿大统计局的报告显示，7 月份的通胀率和 6 月份的一样，维持在 2%不变，而彭博社（Bloomberg）之前调查的经济学家们曾预测通胀率会有所下降。

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统计局说，在过去12个月内，汽油价格下降了 6.9%， 但航空运输价格上涨了 4.6％，这是导致通胀率没有下降的最大因素之一。

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过去一年来，机票的价格上涨了近 5％。

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与去年同期相比，7 月份互联网服务费用、旅馆住宿费用降低，但汽车保险、抵押贷款利息和新鲜蔬菜的成本都有所上涨。

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加元涨

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强劲的通胀数据出来后，加元立即上涨了大约 25 美分，至 1 加元兑 75.40 美分。

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（CBC）

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