反对党：联邦议会应请道德专员作证

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在加拿大联邦大选的竞选阶段即将开始之际，联邦议会反对党计划在议会道德操守委员会提出动议，请联邦道德专员Mario Dion在该委员会作证。

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加拿大联邦道德专员Mario Dion上个星期发布调查报告，认定自由党政府总理特鲁多在SNC-Lavalin公司涉嫌海外行贿犯罪的问题上干涉司法程序、对时任联邦司法部长兼总检察长Wilson-Raybould施加压力，要其给SNC-Lavalin公司以延迟起诉的宽大待遇。

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这已经是联邦道德专员第二次裁定特鲁多违反了加拿大联邦利益冲突法规。

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在2017年，时任联邦道德专员Mary Dawson经过调查认定，特鲁多接受亿万富翁Aga Khan的邀请前往其私人海岛过圣诞节违反了利益冲突法规。Mary Dawson在调查报告发表后应邀出席联邦议会道德委员会作证。

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加拿大联邦议会道德委员会中的反对党保守党和新民主党的委员们认为，如果自由党成员利用其在道德委员会占据的多数席位否决请联邦道德专员Mario Dion作证的动议，这将是明显的阻挠行为。

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RCI with David Thurton · CBC News

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