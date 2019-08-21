孟晚舟律师：美加以海关盘查为名搞犯罪调查

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星期二，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师团向法庭提交的大量文件。

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孟晚舟律师团

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孟晚舟律师团说，其提交的这些文件显示加拿大警方和美国当局合谋在2018年12月1日孟晚舟抵达温哥华国际机场后对其进行了非法搜查和拘留；并要求法庭下令要加拿大皇家骑警、边检局、联邦政府和美国联邦调查局交出从孟晚舟抵达温哥华机场到加拿大警方逮捕她这几个小时内互相之间的内部通讯记录，包括电子邮件、短信、通话记录等。

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加拿大不列颠哥伦比亚省法庭将在下个月就孟晚舟律师团这一要加拿大和美国警方、政府机构提供其12月1日与孟晚舟被逮捕有关通讯内容的要求进行听询。

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视频录像

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孟晚舟律师团提交给法庭的证据中包括孟晚舟走出国泰航班飞机后在温哥华机场航站楼边检站接受第二道检查的视频录像。

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孟晚舟律师团声称，加拿大皇家骑警原来的计划是利用孟晚舟在温哥华国际机场转机去阿根廷的机会进入国泰航班的飞机客舱逮捕孟晚舟，但在加拿大司法部和美国联邦调查局介入后改变计划，转由加拿大边检局人员对孟晚舟进行检查、以搜集证据。这种做法不但是对孟晚舟人权的践踏、而且违反了加拿大司法公正的原则。加拿大这样做的目的是保护美国的利益，帮助美国在贸易战中对付中国。

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孟晚舟律师团说，他们交给法庭的文件和证据对孟晚舟引渡案提供了必须了解的背景情况，这就是美国当局一直在寻找打击中国华为公司的途径，对孟晚舟等华为公司高级雇员的拘捕和调查就是打击中国华为公司计划的组成部分。

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边检盘查3小时

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孟晚舟律师团提供的证据显示，加拿大边检局不但要求孟晚舟进入第二道检查程序，而且在第二道检查过程中用了3个小时的时间对她进行盘查，在这3个小时期间加拿大边检局官员反复问她的公司是否与伊朗做过生意。

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在孟晚舟被加拿大边检局交给皇家骑警后，皇家骑警告诉孟晚舟她被拘捕是因为美国提出了针对她的诈骗罪指控和引渡要求。孟晚舟当时的反应是显得很迷茫，她的初始回答只有一个带问号的字：Me?

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不让与家人联系

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后来孟晚舟问是否可以与家人联系。加拿大皇家骑警给出的回答是“不能”。

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根据美国司法当局今年1月份提交给加拿大的有关引渡孟晚舟的司法文件，孟晚舟在美国面临13项诈骗、妨碍司法公正等犯罪指控；她被指控用成立实际上由华为公司控制的空壳公司的办法向伊朗出口被禁运的科技产品，并在交易中欺骗美国银行、使得参与财务程序的美国银行可能触犯了美国对伊朗的禁运法规。

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等待开庭

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孟晚舟在等待引渡庭审期间缴纳1千万加元保金获得假释，住在其温哥华的豪宅内。对孟晚舟的引渡案不列颠哥伦比亚省高等法院将在2020年1月份开庭审理。

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在孟晚舟被捕后，中国政府多次强烈要求加拿大释放孟晚舟。中国当局还以触犯国家安全法为由逮捕了两位加拿大男子，并采取了禁止加拿大油菜籽和生猪肉进入中国市场等措施。中国与加拿大的关系已降到冰点。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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