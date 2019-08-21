香港示威游行与加拿大华人：采访林雯

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香港示威游行进行了两个多月，在世界各地的华人当中也引起了巨大的反响和争执。加拿大的温哥华和多伦多等华人聚居的城市都发生了支持北京和支持香港两派针锋相对的集会活动。其中一些多伦多留学生开着法拉利列队上街，同时高声辱骂香港人是“穷X”的炫富式爱国游行引起了争议。加拿大华裔活动人士林雯在接受本台采访时说，受此类行为伤害最大的是留学生自己的群体。

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在多伦多留学生的法拉利车队之前，已经有澳洲留学生在爱国游行中用齐声“国骂”压过对方声音的事件引起关注。林雯认为，这些行为会让整个社会形成对中国留学生的刻板印象，认为他们不仅炫富，而且和过去的红卫兵一样野蛮，正在把恶劣的“红色价值”输出到加拿大来。而一些“华人领袖”在微信群里拼命鼓动年轻人上街，而自己却在键盘后面安坐，这种行为更是恶劣。

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林雯说，实际上美国和中国都在进行价值输出。但是北京应该考虑的一是价值输出的手段，二是所输出的价值是否和普世价值基本符合。另外，“华二代”（即在加拿大出生或幼年移民的年轻华人）和经历过文革或六四的老一代不同，他们对北京并没有那种天然的敌意，愿意客观、理性地了解中国。但是这种输出“野蛮的红卫兵文化”的集会游行，几乎让他们忍无可忍，无法继续为中国辩护。

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其他方面

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林雯在这次采访中还谈到美国对香港局势的影响，香港泛民主派和中国政府的不同时间表，华人社区的多元以及加拿大华人参政议政的问题：

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[ 林雯简介：幼年随父母从南京移民到加拿大， “Canadian Chinese Political Affairs Committee”(CCPAC) 的联合创办人，多伦多专栏作者和社区活动人士。]