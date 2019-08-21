魁北克省肥胖人数 30 年来翻一倍

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根据魁北克省公共卫生研究所（INSPQ）的一项新研究，过去 30 年来，魁北克的胖人比例翻了一番。

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研究发现，超过 40％ 的魁北克成年人被认为是肥胖：女性中有一半人，男性中有三分之一是肥胖症。

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腰围增加

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让-皮埃尔·德普雷斯（Jean-Pierre Després）是这项研究的作者之一，他是拉瓦尔大学（l’Université Laval）的教授。

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他说，这个研究有一个新点，就是测量并比较了人们腰围的变化，结果发现，与 20 年前相比，魁北克省民中腰围超过标准的人数增加了一倍。

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这是有关魁北克人腰围变化的第一个报告。

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德普雷斯说，这几十年来，魁北克人的体形发生了很大变化，这就是腰围越来越粗。

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他补充说，在肥胖问题上，人们往往关注自己的体重，实际上，人们应该更多地关注自己的腰围。

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各年龄段的腰围有问题

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拉瓦尔大学医学院的副教授、心脏病学研究员伯努瓦·阿尔索诺（Benoît Arsenault）医生也是这个报告的作者。

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他说，这一研究检测了18 岁至 74 岁魁北克人的腰围，发现在几乎所有年龄段的男性和女性中，腰围都有所增加。

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18-34 岁年龄段，腰围超标的比例是 19%，35-64 岁年龄段，超标比例是 45%，65岁至74岁年龄段，这个比例是 66%。

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老年妇女风险更大？

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这项研究还发现，老年女性是腰围超标比例最高的年龄组。

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在 65 岁至74岁年龄段的妇女中，这个比例高达 73％。

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阿尔索诺表示，在更年期之后，女性的脂肪 “重新分布”，一般都积累到腹部。

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外在因素

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对于魁北克人口的腰围增加，伯努瓦·阿尔索诺指出了外在因素。

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他认为：

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虽然遗传是一个因素，但人们的饮食，以及久坐不动的生活方式，都是导致腰围增加的重要原因。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

拉瓦尔大学的教授让-皮埃尔·德普雷斯也同意这个观点，他说：魁北克人越来越久坐不动，他们的肌肉在减少，腹部脂肪在增加。

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他接着表示：

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腰围过粗会增加患上心脏病、糖尿病、癌症、睡眠呼吸暂停，甚至认知功能受损的风险。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

经常测量腰围

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德普雷斯强调，人们需要经常监测自己的腰围，这是很重要的数据，很多人总是计算自己的体重指数，即体重和身高的关系，但早就有专家警告说，这个指数不能提供所有信息。

他说，人们需要改变饮食习惯，多走动，以防止肥胖，我们需要做的不仅仅是吃得更健康，还需要多动。

伯努瓦·阿尔索诺也表示同意，他解释说：

肥胖是一种复杂的疾病，没有神奇的解决方案，饮食有着重要作用，体力活动也是如此，特别是需要多做减少腹部脂肪的运动。

根据世界卫生组织的报告，男性的腰围不应超过 102 厘米，女性不超过 88 厘米，超过了就被认为是肥胖者。

（CBC，Radio-Canada）

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