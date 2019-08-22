(Rémi Authier/CBC)

加拿大一妇女带大麻油去美国，终身被禁入境

作者 黎黎 |
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发表 2019年8月22日（星期四）12:27
更新 2019年8月22日（星期四）12:55
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加拿大一名年轻妇女在过美国海关时被查出携带有大麻油，结果被终身禁止进入美国。

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这名不愿透露姓名的妇女告诉加拿大广播公司，上个周末，她在从加拿大 BC 省进入美国华盛顿州时，海关问她是否有任何 “绿叶植物”，但并没有说 “大麻” 这个词。

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她说，在回答没有后，海关对她的携带物品进行了检查，结果发现了一瓶 CBD油（大麻油）。

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(Mike Segar/Reuters)

这位妇女说，她用大麻油来缓解自己背部的疼痛，而且这种油在不列颠哥伦比亚省和华盛顿州都是合法的。

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美国海关对她罚款 500 美元，取了指纹，而且她被终身禁止入境。

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加拿大广播公司报道说，在加拿大去年实行大麻合法化之后，成千上万的加拿大人去美国时只因承认自己曾经吸过一次大麻就被禁入境。

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虽然美国一些州已经取消了大麻禁令，但大麻仍然是美国联邦法律规定的受控物质，而边境属联邦管辖。

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(CBC)

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