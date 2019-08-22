加拿大议会委员会拒绝道德专员作证

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加拿大联邦议会道德操守委员会星期三投票否决了邀请联邦道德专员Mario Dion就其公布的调查报告作证的动议。

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Mario Dion在上个星期发布的调查报告中认定自由党政府总理特鲁多违反法规，在SNC-Lavalin公司涉嫌海外行贿犯罪的问题上干涉司法程序、对时任联邦司法部长兼总检察长Wilson-Raybould施加压力，要其给该公司以延迟起诉的宽大待遇。

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加拿大联邦议会道德操守委员会的10名委员中有六位是执政党自由党议员，投票结果是5票反对、4票赞成联邦道德专员作证。

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除了委员会主席按规定不投票之外，自由党议员Nathaniel Erskine-Smith 与反对党委员一道投了赞成票，但出于不同的原因。这位自由党议员说他希望联邦道德专员作证是要问他为什么做出这样完全错误的调查结论。

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联邦议会道德操守委员会的自由党议员说他们投票反对联邦道德专员作证的理由是，委员会过去已经听取了很多证人的证词、再加上道德专员的调查报告，已经没有必要再举行听证会。

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反对党保守党议员Lisa Raitt说她至少有两个问题需要联邦道德专员Mario Dion提供更多的信息。一是特鲁多说自由党政府在联邦道德专员的调查过程中给予了充分的合作，二是特鲁多不接受道德专员调查报告中关于联邦政府总理不应介入总检察长案件决策过程的结论。

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另一位保守党议员Peter Kent指出，由于联邦政府枢密院秘书长拒绝向联邦道德专员的调查提供所需要的文件，联邦道德专员Mario Dion的调查不可能是充分的。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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