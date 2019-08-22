(Colin Butler/ CBC News)

安大略省新版性教育：父母有权不让孩子学某些内容

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月22日（星期四）18:17
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安大略省教育部本周三（8月21日）公布了修订后的小学性教育教学大纲。这份大纲包含了大部分被省政府取消的2015年版的内容，但是省教育部要求各教育局允许父母不让孩子学习某些课程内容。

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福特领导的安大略进步保守党上台执政后，取消了前任自由党政府实施的2015年版性教育大纲，恢复旧版性教育。在师生和家长的抗议下，省政府决定展开公开咨询，并重新修订大纲。

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安省教育部要求教育局在今年11月份以前建立一套允许父母为孩子申请退出某些课程的机制。过去学校也会因宗教信仰等原因批准学生缺席某些课程，但都是具体处理个案。

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星期三公布的教学大纲全名为“小学健康与体育教学大纲更新版”，内容并不仅限于性教育。新加上的内容包括大麻使用和脑震荡。在性教育方面，由安大略自由党政府主持修订的2015年版的许多内容被保留下来，但有的内容改变了讲授的时间。

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