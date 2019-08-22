美国国务卿：支持加拿大营救两名被中国关押指控的加拿大公民

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美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，美国一直在通过各种外交途径促使中国释放两名被指控间谍罪名的加拿大公民，并将继续这样做，直到他们重获自由与家人团聚。

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在华为首席财务官孟晚舟去年12月初在温哥华转机时被捕后，前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）去年12月相继在中国被捕，罪名是涉嫌从事间谍活动。孟晚舟引渡案正在审理中。

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蓬佩奥在前往法国出席七国峰会之前访问加拿大，星期四（8月22日）上午和加拿大总理特鲁多及外长弗里兰德（Chrystia Freeland）举行了会晤。他表示，美国会继续支持加拿大营救康明凯和斯帕弗的努力。中国必须遵守对国际社会做出的承诺。他还说，虽然中国试图把孟晚舟引渡案和两名加拿大人的被捕相提并论，但二者是完全不一样的。

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就在蓬佩奥到达渥太华之前，中国外交部发言人再度敦促加拿大“反省错误”，立即释放孟晚舟。

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（RCI with CBC News，Catharine Tunney，David Thurton）

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