不愿摘下头巾，魁北克省锡克族女教师远赴BC省教书

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加拿大人离开家乡去别的省份工作是很常见的。但是最近一位魁北克省的锡克族女教师在BC省找到工作，却引起了媒体的关注。这是因为，促使这位名叫阿姆丽特.考尔（Amrit Kaur）的锡克族女子远赴西海岸的原因是魁北克省今年六月刚刚通过的世俗化法案。按照新法规定，代表国家权威的公职人员在工作场所不得穿着佩戴宗教服饰。公立中小学教师在此类公职人员之列，锡克族包头是被禁止的宗教服饰之一。

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新法通过之日，28岁的考尔正在庆祝毕业。由于反对者的抗议，执政的魁北克未来联盟在省议会投票前修改了法案，允许已经在职的教师保留宗教服饰。但是卡尔是新人。这意味着她如果想在公立学校工作，就必须摘下包头布。

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她说，包头布是她的身份象征，同时也是锡克族男女平等的体现。她认为世俗化法律对锡克人构成了种族歧视。“如果你被告知，你因为身上的穿戴就不能从事你的工作，你不会觉得受到了尊重。”

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考尔目前在BC省素里市的一所中学找到了教职。此事引起关注，最高兴的也许是BC省教育部长弗莱明（Rob Fleming）。他不仅热情地对考尔表示欢迎，而且鼓励其他魁北克省教师也去该省找工作。他表示，BC省在上一个学年从外省聘请了将近九百名教师。“如果考尔女士有教师朋友愿意来BC省工作的话，我们也一样欢迎。”

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（RCI with CBC News, Meera Bains，Radio-Canada, Geneviève Lasalle，Valérie Gamache）

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