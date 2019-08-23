保守党领袖谢尔15年前视频遭曝光：自由党要其解释同性婚姻立场

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昨天，加拿大自由党公共安全部部长古德尔（Ralph Goodale）在个人推特账号上发布了一段视频：2005年，当时的保守党年轻议员安德鲁·谢尔（Andrew Sheer）就同性婚姻在议会辩论中的发言。

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古德尔在这条推特上写道：”作为加拿大的领袖，保守党领导人应该立即停止他一向杯葛同性恋自豪游行活动的做法，并向民众解释，他是否还依然持有同性不应该结婚的观点。”

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To be a leader for all Canadians, the Conservative Party leader should now end his lifelong boycott of Pride events and explain whether he would still deny same-sex couples the right to marry, as he said in Parliament. pic.twitter.com/5WEyja6Ov5 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Ralph Goodale (@RalphGoodale) August 22, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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谢尔在这段视频中表示，为了人类繁衍，没有什么比养育孩子更加重要的了。而同性恋天然地违背了这一原则。它没有性别的互补性。上帝赋予同性恋自由行动，包括同居，一起拥有物业，拥有专一的伴侣，相爱度过一生，但是，他们无法生育孩子，所以不应该结婚。

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这段视频的最后，谢尔用了一个奇怪的比喻，说“尽管狗有条尾巴，但你不会说它有五条腿，它依然是四条腿”。

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在2016年9月，谢尔宣布参选保守党党领袖的时候，接受CBC访问时也明确表示，同性婚姻平权是保守党确定的政策，他没有觉得有立即改变的必要，但是，他个人对此有“基于信仰的立场”。

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有分析人士指出，这是选战中，自由党攻击谢尔的一个方向，他反对婚姻平权，从未出席同性恋自豪活动，这与每年都前去参加同性恋自豪大游行的特鲁多和自由党议员形成鲜明对比。

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这一攻击针对的是进步人士中的年轻一代，因为他们或许不了解保守党领袖的过去，以及他对于同性婚姻的立场。

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据报道，2015年加拿大联邦大选，自由党取胜的关键之处在于有更多的进步派人士受到激励，出来投票。

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分析人士还指出，这次自由党的方式很有意思，就是由一个重量级的联邦部长率先公布视频，其他的部长级人物，包括外长弗利兰都有转发，因此成功引发媒体的注意，这比投放广告还要省钱，而且引人注目。

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