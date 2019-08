保守党领袖谢尔15年前视频遭曝光：自由党要其解释同性婚姻立场

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

昨天,加拿大自由党公共安全部部长古德尔(Ralph Goodale)在个人推特账号上发布了一段视频:2005年,当时的保守党年轻议员安德鲁·谢尔(Andrew Sheer)就同性婚姻在议会辩论中的发言。

古德尔在这条推特上写道:”作为加拿大的领袖,保守党领导人应该立即停止他一向杯葛同性恋自豪游行活动的做法,并向民众解释,他是否还依然持有同性不应该结婚的观点。”

To be a leader for all Canadians, the Conservative Party leader should now end his lifelong boycott of Pride events and explain whether he would still deny same-sex couples the right to marry, as he said in Parliament. pic.twitter.com/5WEyja6Ov5

— Ralph Goodale (@RalphGoodale) August 22, 2019