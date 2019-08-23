CBC记者前往印度调查电话诈骗问题 / CBC

加印警方联手对付冒充国税局诈骗团伙

作者 方华 |
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发表 2019年8月23日（星期五）11:47
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近年来冒充加拿大国税局电话诈骗加拿大人钱财的事件越来越多，加拿大联邦警察终于采取措施、组成专门小组对付这一犯罪活动。

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皇家骑警专案组

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皇家骑警在多伦多的一个办公楼里一个由12位警官组成的专案组在加拿大各地警队和印度警方的帮助下，已经在打击冒充国税局电话诈骗集团方面取得了重大进展。

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印度记者帮加拿大广播公司实地乔装调查时发的短信 / CBC News

加拿大广播公司英语电视台市场天地Marketplace节目组就冒充国税局电话诈骗的问题做了专题调查报道。

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骗子们（一般说话带有明显的印度口音）会在电话中说自己是加拿大国税局的工作人员，因为在查税过程中发现有欠税问题而打电话催缴税款，欠税是违法行为、如果不及时补交税款会面临罚款和监禁的惩罚。

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受害者损失巨大

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已经有6万多加拿大人向警方报告说他们接到过这样的诈骗电话，虽然多数人警惕性高没有上当受骗，但有一小部分加拿大人还是掉进这一电话诈骗陷阱、损失了大笔金钱。

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这些受害者多数是上了年纪的人或者是来加拿大不久的新移民，有的受害者连毕生的积蓄都赔了进去。这些受害者不知道加拿大国税局从来不会打电话催缴税款，更不会要求用比特币或者是礼品卡交付税款。

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2018年加拿大广播公司英语电视台市场天地节目组的调查发现，冒充加拿大国税局诈骗的电话来自印度孟买的一座公寓楼，骗子们每星期一到星期五从那里给加拿大的电话号码打电话进行诈骗。印度警方当时告诉加拿大广播公司记者说，他们从来没有接到加拿大警方要求协助侦破冒充国税局电话诈骗案件的请求。

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在这个问题被提到加拿大议会后，联邦自由党政府公共安全部长会同皇家骑警总监做出决定，由皇家骑警成立代号“明锐”的项目，与印度警方联合打击冒充加拿大国税局电话诈骗的犯罪活动，并派遣皇家骑警警官常驻印度协调两国警察针对电话诈骗团伙的破案活动。此外还得到了“五眼”情报联盟中的美国、英国、澳大利亚和新西兰情报机构的帮助，还从微软公司网络犯罪实验室获得了帮助。

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一年来效果显著

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结果是不到一年印度警方已经采取了39次针对电话诈骗中心的抓捕行动，当场逮捕了45名涉嫌电话诈骗的犯罪嫌疑人。同时加拿大警方也锁定了若干电话诈骗团伙在加拿大的同伙，这些人帮助把骗取到的金钱汇到印度的账户。

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加拿大高级警督Ogden / David Common/CBC

加拿大警方高级督察Ogden说，这一打击冒充加拿大国税局电话诈骗的行动有三个侧重点，这就是预防性的告诉加拿大人要警惕冒充国税局的电话诈骗活动，找到并取缔电话诈骗团伙，对抓获的电话诈骗犯罪分子绳之以法。

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加拿大警方的“明锐”项目看来已经有了显著的效果。近几个月来加拿大反诈骗中心收到的冒充国税局电话诈骗案件的数量大大减少。

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2018年加拿大人被冒充国税局的电话诈骗团伙骗走了640万加元，2019年到目前为止加拿大人损失的钱数只有150万加元。

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RCI with David CommonNelisha Vellani · CBC News

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