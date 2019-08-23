(AP Photo/Ng Han Guan)

加拿大驻香港领事馆暂停派当地雇员去大陆出差

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月23日（星期五）13:22
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加拿大驻香港领事馆星期五（8月23日）发表声明说，该领事馆的当地雇员将暂停去中国大陆出差。加拿大外交部星期四更新了关于中国的旅行信息，提醒游客最近香港和大陆边境的中国海关加强了对手机等电子设备的检查。

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此前英国驻香港领事馆的本地雇员郑文杰（Simon Cheng）去深圳出差时被捕。中国官方媒体称他因嫖娼被行政拘留15天。

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英国驻港总领馆雇员郑文杰。如果对他的行政拘留是从8月9日算起的话，他今天（8月23日）应该被释放。(Facebook)

郑文杰自2017年12月起受雇于英国驻港总领馆苏格兰国际发展局，主管国际贸易与投资。他8月8日去深圳出差，当晚乘高铁返港，在10点左右发短信给他的女友，说自己正要过海关，随后失去联系。中国外交部发言人8月21日证实他因违反《治安管理处罚法》被行政拘留15天。英国外交部表示正在紧急寻求获得进一步信息。

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郑文杰虽然在英国总领馆工作，但据信并没有外交护照。他有英国国籍，但中国外交部发言人说，他是香港中国公民，因此这是中国内部事务。至于他的家人至今没有得到通知，《环球时报》称是根据他本人的要求。

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8月18日的香港维园集会游行。（AFP)

加拿大前外交官和保守党议员呼吁联邦政府采取更强硬对华立场

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保守党议员庄文浩和曾经在加拿大驻京驻港使领馆工作过的前外交官希金伯坦（John Higginbotham）星期四在接受CBC采访时表示，加拿大政府在香港问题上立场不够强硬，行动也不够快。

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希金伯坦说，加拿大政府应该对其对华政策作出“符合现实情况的调整”。他批评政府在保护在港加拿大公民，回击中国对加拿大菜籽油和猪肉的出口限制，营救被捕的前加拿大外交官等方面行动太慢，并认为加拿大应该考虑对香港政界商界高官实施制裁。

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保守党议员庄文浩（CP/Sean Kilpatrick）

保守党议员庄文浩的父亲原籍香港。他没有建议制裁，但也批评政府在香港问题上反应迟缓。他认为加拿大应该明确表示反对武力镇压香港示威，并拿出在紧急情况下帮助在港加拿大人离开的详细计划。

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2006年加拿大政府帮助黎巴嫩裔加拿大人撤离时，庄文浩是执政党议员。他以那次撤侨行动为例说，组织撤离侨民不是一件容易的事，而现在生活在香港的加拿大公民人数是当时在黎巴嫩的加拿大公民的六倍。

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（RCI with The Associated Press, BBC，CBC News, David Thurton）

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