周末网络广播 （2019年8月23-25日）

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（8月23日脸书直播视频 @RCI – 加广中文台网络广播）

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接下来，我们一起回顾一下本周加广中文台的几篇精彩报道。

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首先是，本周国际社会和华人社会都非常关注的“香港抗议”事件。两个月来的香港示威在加拿大华人当中引起巨大反响。支持中国政府和支持香港示威者的两派在温哥华和多伦多等城市的街头针锋相对，同时对此事的不同立场在许多家庭里和朋友中间也造成了分歧。温哥华的香港移民李雪娴和Eric Ng本周接受了CBC采访。李雪娴说，她家四个兄弟姐妹已经达成共识：在聊天时不谈香港，只谈家事。、

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加拿大的联邦大选将在十月份举行，目前各政党的竞选活动已经展开。本周，负责加拿大联邦大选的加拿大选举委员会告诫环境保护组织在大选期间做广告要谨慎、不要违反加拿大的选举法 —— 这个说法令很多人觉得有些疑惑。我们来听听方华的介绍。

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加拿大驻美国大使大卫.麦克诺顿（David MacNaughton）十天前宣布辞职。目前加美关系充满挑战，而加拿大各党正在忙着准备十月份的大选。因此麦克诺顿在这个时候突然辞职令许多人感到意外 —— 因为他深得总理特鲁多的信任，而且在美国和加拿大关系困难时刻起了很大的作用。吴薇了解到了背后的一些有意思的事情。

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这个星期，方华还有一篇报道，讲的是加拿大的快递小哥。在数字化经济时代，送货上门服务越来越受欢迎。大到亚马逊公司这样的电商巨头、小到餐馆的送餐服务，驾车送快递或骑车送餐的小哥们活跃在街头巷尾。但是，为保障权益成立工会的时候，他们遇到了问题。

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推特禁止国有媒体购买广告 (沈二）

推特刚刚宣布，禁止中国新华社、俄罗斯新闻社等在推特上买广告；而CBC、BBC、VOA等将仍然被列为非“国有媒体”。

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以上这就是本周的加广中文台本周节目精选，感谢收听。我们下个星期五同样时间脸书直播时间再会。

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祝您周末愉快，下次再会。

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一周图片报道

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