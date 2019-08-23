8月15日的卫星图片，巴西亚马逊热带雨林录得创纪录火灾数字。 (Satellite image ©2019 Maxar Technologies via AP)

“地球之肺”大火告急：加拿大总理特鲁多支持G7领袖商讨对策

作者 梁彦 |
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发表 2019年8月23日（星期五）17:31
更新 2019年8月23日（星期五）17:37
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巴西亚马逊热带雨林今年已经发生7万5千起火灾，比去年增加80%。

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位于南美洲的亚马逊热带雨林被称为“地球之肺”，制造地球20%的氧气，而其60%的面积在巴西境内。目前，亚马逊热带雨林火灾频传，环保组织指责巴西上任不久的总统博索纳罗采取措施，降低了采伐热带雨林的标准。而有当地原住民指责相当多的雨林火灾是人为纵火。

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非政府组织雨林联盟主席Nigel Sizer接受CBC采访时表示，仅仅上个星期，卫星检测录得巴西的亚马逊地区有一万处火点，同时，报道称，三周内有180万公顷（相当于1800平方公里）雨林被毁。

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他说，无论是对于居住在这里的人们，还是对全球气候环境体系，问题都相当严重。

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亚马逊热带雨林每年旱季都会着火，但来自巴西政府的国家太空署（INPE）报告称，今年在巴西境内的雨林火灾次数比去年增加80%。

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同时，各方也在争论究竟应该谁来对热带雨林遭到破坏负责，应该如何保护这片地球之肺。

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比起去年，巴西热带雨林森林大火骤然上升80%。（CBC）

全球性危机
亚马逊热点雨林大火频传，地球之肺告急的新闻曝光之后，全球各地都有人发起抗议行动。

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本周末，七大工业国领导人峰会（G7）将在法国城市Biarritz举行。法国总统马克隆已经呼吁巴西关注亚马逊雨林大火，并称会在峰会上增加就这一议题的讨论。

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在启程之际，加拿大总理特鲁多也在推特表示，支持马克龙的建议，不能对目前这一全球性危机袖手旁观，应该采取行动，挽救我们的星球。

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星期五，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯民众在巴西大使馆外抗议该国政府对亚马逊热带雨林大火不作为.(AP Photo/Natacha Pisarenko)

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