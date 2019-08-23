“地球之肺”大火告急：加拿大总理特鲁多支持G7领袖商讨对策

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巴西亚马逊热带雨林今年已经发生7万5千起火灾，比去年增加80%。

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位于南美洲的亚马逊热带雨林被称为“地球之肺”，制造地球20%的氧气，而其60%的面积在巴西境内。目前，亚马逊热带雨林火灾频传，环保组织指责巴西上任不久的总统博索纳罗采取措施，降低了采伐热带雨林的标准。而有当地原住民指责相当多的雨林火灾是人为纵火。

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非政府组织雨林联盟主席Nigel Sizer接受CBC采访时表示，仅仅上个星期，卫星检测录得巴西的亚马逊地区有一万处火点，同时，报道称，三周内有180万公顷（相当于1800平方公里）雨林被毁。

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他说，无论是对于居住在这里的人们，还是对全球气候环境体系，问题都相当严重。

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亚马逊热带雨林每年旱季都会着火，但来自巴西政府的国家太空署（INPE）报告称，今年在巴西境内的雨林火灾次数比去年增加80%。

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同时，各方也在争论究竟应该谁来对热带雨林遭到破坏负责，应该如何保护这片地球之肺。

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全球性危机

亚马逊热点雨林大火频传，地球之肺告急的新闻曝光之后，全球各地都有人发起抗议行动。

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本周末，七大工业国领导人峰会（G7）将在法国城市Biarritz举行。法国总统马克隆已经呼吁巴西关注亚马逊雨林大火，并称会在峰会上增加就这一议题的讨论。

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在启程之际，加拿大总理特鲁多也在推特表示，支持马克龙的建议，不能对目前这一全球性危机袖手旁观，应该采取行动，挽救我们的星球。

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