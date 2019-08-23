担心：这次法国G7峰会被特朗普搞脱轨

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多已经前往法国参加今年的西方7国首脑会议，这是他大选前作为加拿大总理最后一次参加重要的国际会议，也是特鲁多大选前显示自己是国际舞台重要人物的最后机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政坛观察家们认为，特鲁多希望这次7国峰会能够转移视线，让加拿大人忘记刚刚公布的联邦道德专员调查报告对他违反法规、干涉司法程序的结论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过特鲁多要想在这次7国首脑会议上出彩，先要过美国总统特朗普这一关。不少人担心今年法国做东的7国峰会轻者会被特朗普抢尽风头、重则会被特朗普搅局。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多肯定还清楚记得2018年在他做为东道主主持的加拿大7国首脑峰会被美国总统特朗普搅局的事情。那一次特朗普不但因为要前往新加坡会晤金正恩而提前离开，而且在飞机上发推特指名道姓的说特鲁多虚伪、软弱，并撤回了美国对会议联合公报的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普发怒的原因是特鲁多在7国峰会结束的记者招待会上说，加拿大面对美国敢于坚定地保护自己的利益、不会让美国推来推去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大希望这次法国峰会能够继续推进去年加拿大峰会上提出的性别平等和保护地球物种多元化的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Murray Brewster · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada