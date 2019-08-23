美国要求加拿大把前ISIS战士接回国

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美国国务卿蓬佩奥在加拿大首都渥太华访问时接受了加拿大广播公司的采访，他在采访中谈到被美国和盟国军队在中东地区俘获的ISIS战士问题时表示，有关国家负有不可推卸的责任把前往中东地区参加ISIS武装后被俘获的本国公民接回国。

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蓬佩奥说他已经向加拿大政府明确表示了美国要求加拿大把在中东监狱中的本国前ISIS战士接回国的立场。

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美国总统特朗普在这一问题上讲得更直截了当，说美国在中东地区关押着几千ISIS俘虏，欧洲国家必须接收他们。如果有关国家不把本国的ISIS俘虏接回去，则美国会把这些人送还给他们，比如德国、法国等国家。

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加拿大自由党政府负责公共安全事务的部长戈戴尔在接受加拿大广播公司采访时表示，加拿大政府会按照法律行事，但加拿大联邦政府没有法律责任把Jack Letts接回国。

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被英国媒体称为“圣战者杰克”的Jack Letts拥有英国和加拿大的双重国籍，在前往叙利亚之前一直在英国居住；但英国政府不久前刚刚宣布取消了其英国国籍。

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Jack Letts的父亲要求加拿大政府尽快采取措施把他儿子接到加拿大，并说没有证据显示他儿子在叙利亚期间参加了ISIS武装。

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RCI with Brennan MacDonald, Vassy Kapelos · CBC News

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