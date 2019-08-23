萨省华裔女子涉嫌从事熊掌熊胆黑市交易，被指控七项罪名

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55岁的萨斯喀彻温省居民迟莲花（音译，Lianhua Chi）被指控在黑市上出售熊胆、熊掌等熊的器官部位，时间是从2016年12月到2017年8月。她被指控七项动物走私罪名，今年11月将在萨斯卡通市出庭。

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根据萨斯喀彻温省的野生动物保护法，动物走私罪可被判处2000到10万加元的罚款和最高两年减一天的监禁。

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加拿大环境部的野生动物保护官员谢尔顿.乔丹（Shelton Jordan）在接受CBC采访时说，对熊掌、熊胆、熊阴茎骨等部位和器官的黑市需求助长了加拿大的黑熊偷猎。这些东西的买主主要来自亚洲国家和北美的亚裔社区，但其他族裔和地区也有。

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在加拿大各省，只要遵守在季节、地区和数量等方面的规定，打猎是合法的。但是各省对熊胆的拥有有严格规定，有的省完全禁止狩猎者拥有熊胆。

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野生动物黑市在所有黑市中位居全球第四，价值约2千零50亿加元。

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相关链接：Radio-Canada《调查》节目关于魁北克省熊胆地下交易的报道（法语）：

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（RCI with CBC News,David Shield, Morning Edition）

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