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大选年加拿大各方在Facebook大做广告

作者 方华 |
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发表 2019年8月24日（星期六）01:22
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在离加拿大大选投票仅剩不到两个月时间的情况下，加拿大各政党、工会、环境保护组织、维权团体都在用各种方式吸引选民的眼球，其中在脸书Facebook上做广告是一个普遍采用的办法。

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加拿大广播公司查看了Facebook上在2019加拿大大选年发布的35千个政治广告，发现发布政治广告的组织利用Facebook提供的按地区、按群体变换广告内容的方便，有针对性的对不同地区的选民发送针对其关心问题的政治广告。

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加拿大广播公司所以能够获得这些Facebook的广告资料，还要感谢加拿大2018年通过的C-76号法案，该法案强迫网站公司公布其网站上发布的政治广告内容是哪个政党、组织、个人提供的，和付费的个人和组织是谁。

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Facebook虽然让其广告客户按照性别、年龄、住址和喜好选择其广告投放对象，但并不公开其广告客户投放广告针对的是什么样的人口群体。

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不过，通过Facebook提供的什么样的使用者被投放了什么样的政治广告的信息，可以大概知道广告方要传播的信息是什么。

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比如，住在不列颠哥伦比亚省的选民在Facebook政治广告中看到出现频率最高的词汇是能源和运输，因为加拿大输油管道公司协会CEPA在加拿大全国投放的1250Facebook广告中，有280个是只投放在不列颠哥伦比亚省的。

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在阿尔伯塔省，Facebook政治广告中出现次数最多的两个词汇是输油管道和收入均衡分配，因为加拿大纳税人联盟在阿尔伯塔省投放的广告中使用的口号是“没有输油管道就没有省际收入均衡分配”。

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在加拿大最大省份安大略省，“教育”是Facebook政治广告中出现频率最高的词汇，这是因为安大略省三个教师工会付费在Facebook上做了差不多2百个广告。

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Facebook公开的信息还包括广告客户为其广告花了多少钱。加拿大在Facebook做政治广告花钱最多的是一个名叫“塑造加拿大未来Shaping Canada’s Future”的组织，今年到目前为止该组织已经为其Facebook广告花了19万加元。这一组织由于在今年NBA篮球决赛第5场比赛中大做反对联邦自由党政府的广告而打响了知名度。

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Engage Canada, Shaping Canada’s Future/Facebook

Facebook上做政治广告花钱第二多的是加拿大一个工会组织Unifor Canada， 共花了133千多加元。

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从主要联邦政党来看，加拿大自由党今年到目前为止在Facebook政治广告方面花钱最多，花了1024百加元。其次是保守党，花了1018百多加元。

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今年7月份开始生效的有关政治广告的规定让Facebook上出现的政治广告数量明显减少，从6月份的14千个减少到7月份的95百个政治广告。

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这个新规定要求投放广告的个人或组织向加拿大选举委员会注册、并公布其广告花费了多少钱和其广告资助者的名单。

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RCI with Roberto Rocha · CBC News

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