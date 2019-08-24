推特禁止中国国有媒体购买广告但允许内容继续。YouTube也采取措施限制

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香港的动荡局面不仅仅在香港本地和中国大陆内掀起了一场挺中和挺港的论战。在海外的社交媒体上，一场媒体战也在进行。作为中国国有媒体海外布局最重要的媒体平台三驾马车之一的推特最近推出了一个直指中国国有媒体的政策。

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在推特发布的官方博客中，推特表示将“不会接受国有新闻媒体实体的广告。”这也就意味着，中国官方的国有媒体，例如新华社、央视频道以及国际广播将不能购买广告。

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但推特同时也申明“任何受影响的账户都可以继续使用推特进行公开对话，而不是我们的广告产品。” 这表示，中国国有媒体仍然可以在推特账号上发布内容，不受政策限制。

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推特称他们的国有媒体界定是基于两个条件，一是是否在财政上由国家支持，二是是否在内容上最后编辑和审核权在政府手中。

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推特还特别声明“这项政策不适用于纳税人资助的实体，包括独立的公共广播公司。” 这意味着，像BBC、CBC、ABC这些国有的公共广播公司不在被禁止购买广告之列。

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YouTube也面临压力

在中国对外宣传中YouTube是最重要的视频平台。央视各大频道在YouTube视频平台的使用和拓展上都有很大的进展。可以说在本来就不多的中文普通话和简体字内容上占据了主要的舆论平台。央视一套的主要YouTube频道拥有56万多订户，而央视的其他频道也各有自己的YouTube频道。

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除了在视频内容上成为海外华人中文内容视听的主要来源；YouTube实际上还能够为中国国有媒体带来广告收入。正因为这些原因，YouTube也在承受压力，被要求限制中国国有媒体的内容。

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2018年2月，YouTube开始在视频下方发布信息，显示该视频内容是接受公共或政府资助的媒体机构发布的。但YouTube一直表示，他们的广告政策并不直接针对中央电视台等国有媒体分支机构。

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同时YouTube用户也能发现在内容排序上，中国官方媒体的内容开始明显被推到后面。而西方背景的中文媒体视频，例如美国之音的内容排序开始出现在靠前的位置。

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周四（8月22日），YouTube在官方博客上表示，作为打击协调一致的政治影响行动的持续努力一部分，当发现YouTube上的210个频道在上传与香港正在进行的抗议活动相关的视频时表现协调一致时，他们关闭了这些频道。

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YouTube没有说明是否这些频道包括中国国有官方媒体的频道。就目前情况看，中国官方YouTube频道都正常。

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不对等的媒体战

在这场没有硝烟，但是左右意识形态的媒体战中，最大的不公平是中国利用“网络长城”将绝大部分境外的媒体内容挡在墙外，控制了100%的大陆13.8亿人应该看什么听什么。但与此同时中国在积极利用墙外相对自由的网络环境，将国家的财力和资源大量注入，也逐渐控制海外华人应该听什么看什么。

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