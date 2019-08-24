推特禁止中国国有媒体购买广告但允许内容继续。YouTube也采取措施限制

作者 沈二 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月24日（星期六）02:26
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

香港的动荡局面不仅仅在香港本地和中国大陆内掀起了一场挺中和挺港的论战。在海外的社交媒体上，一场媒体战也在进行。作为中国国有媒体海外布局最重要的媒体平台三驾马车之一的推特最近推出了一个直指中国国有媒体的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在推特发布的官方博客中，推特表示将“不会接受国有新闻媒体实体的广告。”这也就意味着，中国官方的国有媒体，例如新华社、央视频道以及国际广播将不能购买广告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但推特同时也申明“任何受影响的账户都可以继续使用推特进行公开对话，而不是我们的广告产品。” 这表示，中国国有媒体仍然可以在推特账号上发布内容，不受政策限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

推特称他们的国有媒体界定是基于两个条件，一是是否在财政上由国家支持，二是是否在内容上最后编辑和审核权在政府手中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

推特还特别声明“这项政策不适用于纳税人资助的实体，包括独立的公共广播公司。” 这意味着，像BBC、CBC、ABC这些国有的公共广播公司不在被禁止购买广告之列。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

YouTube也面临压力

在中国对外宣传中YouTube是最重要的视频平台。央视各大频道在YouTube视频平台的使用和拓展上都有很大的进展。可以说在本来就不多的中文普通话和简体字内容上占据了主要的舆论平台。央视一套的主要YouTube频道拥有56万多订户，而央视的其他频道也各有自己的YouTube频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了在视频内容上成为海外华人中文内容视听的主要来源；YouTube实际上还能够为中国国有媒体带来广告收入。正因为这些原因，YouTube也在承受压力，被要求限制中国国有媒体的内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

央视Youtube频道

2018年2月，YouTube开始在视频下方发布信息，显示该视频内容是接受公共或政府资助的媒体机构发布的。但YouTube一直表示，他们的广告政策并不直接针对中央电视台等国有媒体分支机构。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时YouTube用户也能发现在内容排序上，中国官方媒体的内容开始明显被推到后面。而西方背景的中文媒体视频，例如美国之音的内容排序开始出现在靠前的位置。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周四（8月22日），YouTube在官方博客上表示，作为打击协调一致的政治影响行动的持续努力一部分，当发现YouTube上的210个频道在上传与香港正在进行的抗议活动相关的视频时表现协调一致时，他们关闭了这些频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

YouTube没有说明是否这些频道包括中国国有官方媒体的频道。就目前情况看，中国官方YouTube频道都正常。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不对等的媒体战

在这场没有硝烟，但是左右意识形态的媒体战中，最大的不公平是中国利用“网络长城”将绝大部分境外的媒体内容挡在墙外，控制了100%的大陆13.8亿人应该看什么听什么。但与此同时中国在积极利用墙外相对自由的网络环境，将国家的财力和资源大量注入，也逐渐控制海外华人应该听什么看什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：因特网与科技
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

RCI 记者 Carmel Kilkenny 离开人世

RCI

每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Crise chez Capitales Médias, la suite et ses effets sur le journalisme

RCI | English

What world leaders are expected to discuss at the G7 summit

RCI | Español

Consorcio de protección de datos: Google, Intel y Microsoft por la privacidad

مقرّ البرلمان الكندي في اوتاوا/Radio-Canadaالعربية | RCI

مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي يوم السبت في 24-08-2019