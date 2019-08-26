你支持保守党还是自由党？加拿大选民的年龄段与立场

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再过两个月加拿大就要举行联邦大选，自由党和保守党的支持率仍然持续胶着。一项对不同年龄段选民立场的民调分析显示，如果年轻选民像2015年大选那样大举出动，自由党的胜算会增加，但是不一定能赢得多数。如果年轻选民的投票率退回到2011年大选水平的话，那么保守党可能会赢得更多议席。

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35岁以下选民支持自由党的更多

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这是因为，年轻选民当中自由党支持者的比例更高。CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）介绍说，目前在18-34岁这个年龄段里，选民当中有超过三分之一（35%）支持自由党，而保守党的支持者比例是23.5%。

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在35岁到54岁这个年龄段，保守党和自由党的支持者各占32.5%和30.5%，保守党有微弱优势。但是在54岁以上的选民当中，保守党支持者增加到38.5%，自由党支持者为33%。前者比后者多了5.5个百分点。折算成选票和议席，这是一个可以决定成败的差距。

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年轻人在上两届大选中起到决定性作用

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2011年大选，哈珀领导的保守党不仅获胜，而且从少数政府转为多数政府。2015年大选，自由党大胜，其议会席位从36席猛增到148席。在决定成败的因素当中，年轻选民的投票率是非常重要的一个。根据加拿大选举委员会的数据，2011年，18-34岁选民的投票率为42.5%，但是在2015年达到57%。

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2015年联邦大选的投票率是自1993年以来最高的，达到68.3%。其结果是，这一年大选的投票箱里比2011年那一届多出290万张选票。

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在增加的这部分选票中，有120万张来自18-34岁年龄段。Abacus数据调查公司在大选后进行的民调显示，25岁以下的选民有45%把票投给了自由党。由于这项民调是受加拿大学生会联盟的委托而做，因此只针对18-25岁选民。如果把调查范围扩大到34岁，可以肯定在120万张新增选票中，自由党斩获超过一半。

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但是在输油管扩建和SNC-兰万灵案等事上经历失望以后，年轻人这次还会站在自由党一边吗？要知道，他们的选择并不仅限于特鲁多和保守党领袖希尔。持左翼立场的选民可以转向绿党和新民主党。即使他们仅仅用坐在家里不去投票来表达不满，结果对自由党来说也可能是灾难性的。

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加拿大选民也在老龄化

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自由党当然非常希望今年十月份年轻选民会和2015年一样踊跃，这是该党是否能在议会赢得多数席位的关键。但是，加拿大选民也在逐步老龄化。加拿大选举委员会的数据显示，加拿大55岁以上选民在2004年大选时占38%，但是到2015年大选时占到43%。今年他们所占的比例只会更高。

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而他们在上一届大选时投票的积极性并不输年轻人。全国55岁以上人口当中有74%投了票，使选票比2011年多了140万张。当然，那一届大选加拿大人的参与热情空前高涨，连75岁以上的爷爷辈选民也比上一届增加了38万人。

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这意味着自由党必须在中年选民当中也获得足够支持，才有可能以多数党的地位继续领导联邦政府。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier）

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