(The Canadian Press)

你支持保守党还是自由党？加拿大选民的年龄段与立场

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月26日（星期一）16:06
更新 2019年8月26日（星期一）16:24
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

再过两个月加拿大就要举行联邦大选，自由党和保守党的支持率仍然持续胶着。一项对不同年龄段选民立场的民调分析显示，如果年轻选民像2015年大选那样大举出动，自由党的胜算会增加，但是不一定能赢得多数。如果年轻选民的投票率退回到2011年大选水平的话，那么保守党可能会赢得更多议席。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Éric Grenier（CBC)

35岁以下选民支持自由党的更多

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是因为，年轻选民当中自由党支持者的比例更高。CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）介绍说，目前在18-34岁这个年龄段里，选民当中有超过三分之一（35%）支持自由党，而保守党的支持者比例是23.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在35岁到54岁这个年龄段，保守党和自由党的支持者各占32.5%和30.5%，保守党有微弱优势。但是在54岁以上的选民当中，保守党支持者增加到38.5%，自由党支持者为33%。前者比后者多了5.5个百分点。折算成选票和议席，这是一个可以决定成败的差距。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

年轻人在上两届大选中起到决定性作用

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2011年大选，哈珀领导的保守党不仅获胜，而且从少数政府转为多数政府。2015年大选，自由党大胜，其议会席位从36席猛增到148席。在决定成败的因素当中，年轻选民的投票率是非常重要的一个。根据加拿大选举委员会的数据，2011年，18-34岁选民的投票率为42.5%，但是在2015年达到57%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP/Christopher Katsarov)

2015年联邦大选的投票率是自1993年以来最高的，达到68.3%。其结果是，这一年大选的投票箱里比2011年那一届多出290万张选票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在增加的这部分选票中，有120万张来自18-34岁年龄段。Abacus数据调查公司在大选后进行的民调显示，25岁以下的选民有45%把票投给了自由党。由于这项民调是受加拿大学生会联盟的委托而做，因此只针对18-25岁选民。如果把调查范围扩大到34岁，可以肯定在120万张新增选票中，自由党斩获超过一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是在输油管扩建和SNC-兰万灵案等事上经历失望以后，年轻人这次还会站在自由党一边吗？要知道，他们的选择并不仅限于特鲁多和保守党领袖希尔。持左翼立场的选民可以转向绿党和新民主党。即使他们仅仅用坐在家里不去投票来表达不满，结果对自由党来说也可能是灾难性的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP/Frank Gunn)

加拿大选民也在老龄化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党当然非常希望今年十月份年轻选民会和2015年一样踊跃，这是该党是否能在议会赢得多数席位的关键。但是，加拿大选民也在逐步老龄化。加拿大选举委员会的数据显示，加拿大55岁以上选民在2004年大选时占38%，但是到2015年大选时占到43%。今年他们所占的比例只会更高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而他们在上一届大选时投票的积极性并不输年轻人。全国55岁以上人口当中有74%投了票，使选票比2011年多了140万张。当然，那一届大选加拿大人的参与热情空前高涨，连75岁以上的爷爷辈选民也比上一届增加了38万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这意味着自由党必须在中年选民当中也获得足够支持，才有可能以多数党的地位继续领导联邦政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Éric Grenier）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Comment un discours devient-il d’extrême droite?

RCI | English

Canada opposes Russia’s return to G7, says Trudeau

RCI | Español

Siguiendo los pasos del sol desde Monterrey hasta Montreal

العربية | RCI

هل لبنان والشرق الأوسط على أبواب مواجهة مفتوحة بعد توسيع إسرائيل نطاق هجماتها؟