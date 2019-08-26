加拿大一些城市反移民巨幅广告将被取下

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加拿大哈利法克斯、多伦多、温哥华、卡尔加里、里贾纳等城市高速公路路边矗立的巨幅广告牌上写的“对大规模移民说NO”的政治广告引起了不少争议，现在广告制作方同意将其撤下。

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哈利法克斯所在的新斯科舍省自由党政府省长Stephen McNeil发推特说，作为省长我欢迎任何人来新斯科舍省，但不欢迎这种负面和分裂性言论。新斯科舍省人口达到历史高水平、失业率达到历史低水平、经济健康发展，这很大程度上与移民增长有关，这不是我个人的意见而是事实。

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虽然这一高速公路路边的巨幅广告有人民党领袖Maxime Bernier的头像、有人民党的党徽，但人人民党说这些广告并不是他们搞的；不过人民党领袖Maxime Bernier表示，这一广告反映了人民党在移民问题上的立场，这就是应该削减加拿大每年接收的移民数额，应该要求新移民接受主流社会的价值观、融入加拿大主流社会。

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出资做这些路边广告的一个是名叫North Strong and Free Advertising Corporation的公司，该公司由多伦多矿产商Frank Smeenk出资经营。

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