加拿大两大政党推出 2019 年大选竞选口号

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“选择前进”， 这是加拿大执政党 – 自由党为 2019 年联邦大选提出的竞选口号。

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星期日（8月25日）晚上，以贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）为领袖的自由党在自己的网站和社交网络上公布了这个口号。

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加拿大广播公司报道说，这些广告本周将开始在电视和网上播出。

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在联邦自由党网站上发布的一段视频中，加拿大总理特鲁多赞扬了他的政府为中产阶级所取得的成就，其中包括加拿大儿童福利金，他说，中产阶级的口袋里现在每月能多出免税的数百加元。

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他在视频中还抨击了对手保守党，他说，保守党在竭力阻止我们，他们喜欢说他们服务于现实世界，但他们所做的是降低富人的纳税并实行财务紧缩。

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特鲁多表示，在10 月份的大选中，加拿大的选民可以选择前进或后退。

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他归纳说，我的选择是和你们一起前进。

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保守党的口号

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与此同时，加拿大官方反对党-保守党也推出了大选的竞选口号。

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保守党的领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）于8月23日以两种官方语言英法语发布了一系列广告。

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“更多，为了你，从现在开始” ， 这是保守党的竞选口号。

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保守党领袖安德鲁·谢尔在视频中解释说，保守党的目标是降低生活成本，使纳税人的口袋里能有更多的钱。

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保守党领袖还在广告中说，如果今年秋天大选当选，保守党将减少对新生儿父母产假和陪产假的征税，以更多地协助新生儿家长。

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保守党还承诺要取消住宅取暖税。

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自由党希望年轻人出来投票

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加拿大广播公司报道说，自由党希望年轻的选民们能够象 2015 年一样，多多出来投票，帮助自由党赢得多数党政府。

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上一次（2015年）的联邦大选，选民的投票率达到 68.3％，是加拿大自 1993 年以来的的最高投票率。

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2011年联邦大选的投票率仅为 61.1％。

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年轻人为投票率的大幅上升做出了贡献， 加拿大选举委员会估计，2015 年 18 至 34 岁人口中约有 57％的人投了票，而 2011 年仅为 42.5％，这就大约增加了120 万选民。

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选举后的调查表明，自由党在年轻人中赢得了大量选票，年轻人为自由党的获胜发挥了重要作用。

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选民年纪

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根据目前的民意调查，年轻人最青睐的仍然是自由党。在 18 – 34 岁年龄组中，自由党的受支持率为 35％，保守党只有 23.5％，新民主党为 19.5％，其次是绿党，为 13％。

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在中年选民中，保守党领先，保守党的获支持率为 32.5％，自由党为 30.5％，新民主党 14.5％，绿党是 13％。

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在 54 岁以上的选民中，保守党的地位则更为稳固，38.5％ 的人支持保守党，自由党的受支持率为 33％， 新民主党 11％，绿党 9.5％。

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加拿大将在 2019 年10 月 21 日举行联邦大选。

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（Radio-Canada，CBC）

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