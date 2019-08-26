加拿大人民党领袖贝尔涅宣布正式开始竞选

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加拿大人民党领袖贝尔涅（Maxime Bernier）星期天（8月25日）在他自己的Beauce选区宣布正式开始竞选。有六百多人到场对他表示支持。贝尔涅去年脱离保守党，创立加拿大人民党。虽然该党在联邦政坛最年轻，支持率不到3%。但是贝尔涅本人是资深政界人士，多年来一直得到家乡选区的支持。

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但是这一次大选，他要保住自己的席位可能并不容易。他的保守党竞选对手声望很高。另外，贝尔涅的竞选承诺之一是把加拿大每年接收的移民数量减少到10万至15万人。这个主张在他的选区引起的反应并不一致。一方面当地居民没有和移民相处的经验，许多人对移民难民接收心存抵触。但另一方面，这个地区的劳动力短缺越来越严重，需要吸引外来劳动力。

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加拿大人民党在全国大部分选区都任命了候选人。贝尔涅表示，他的党是加拿大保守派人士等待已久的另一个选择。

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（RCI with CBC News，Radio-Canada）

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