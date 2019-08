美中贸易战让加拿大龙虾出口商笑开颜

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不断升级的美中贸易战让今年美国对中国的龙虾出口量暴跌,今年上半年出口到中国市场的美国龙虾只有220万磅,而去年同期是1200万磅。

由于难以找到像中国这样大的龙虾市场,美国龙虾业只好裁员以应对订单大量减少的问题。

而加拿大捕捞龙虾的渔民和龙虾出口商却成了美国失掉中国龙虾市场的受益者。2019年加拿大出口中国的龙虾数量猛增,从哈利法克斯国际机场和蒙克顿国际机场起飞前往中国的龙虾航班不断增加。

2019年上半年加拿大出口到中国市场的龙虾达到3300万磅,几乎等于2018年全年加拿大出口中国的龙虾量。

不过加拿大捕捞龙虾行业也有担心,这就是美中贸易战结束后加拿大的龙虾出口会大幅度下降。

不论是美国还是加拿大的龙虾业都希望稳定和自由的龙虾出口市场。

RCI with Patrick Whittle · The Associated Press



