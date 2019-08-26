G7 领导人决定拨出 2000万美元，应对亚马逊火灾

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在法国比亚里茨 （Biarritz）举行的 G7 峰会上，G7 领导人周一 （8月26日）承诺，要帮助巴西和其他南美国家应对肆虐亚马逊的野火。

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G7 成员国同意了一项协调计划，该计划包括对亚马逊野火区提供 2000 万美元（2650万加元）的紧急援助。

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法国总统马克龙 （Emmanuel Macron）在最后一刻把亚马逊野火事宜提上了 G7 的议程。

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加拿大的一位官员透露，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（ Chrystia Freeland）已经巴西外长讨论了这一事宜，并表示将提供帮助。

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这位官员没有具体说明加拿大将以何种方式进行援助，但指出加拿大在过去几年中在应对野火方面积累了很多的经验。

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巴西出动了军队和战机来对抗亚马逊林火，亚马逊热带雨林的林火已经失控。

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（CBC）

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