加拿大游泳名将代表保守党参加大选

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加拿大广播公司报道说，加拿大游泳名将、奥运会金牌得主 Sylvie Fréchette 今年秋季加拿大将代表加拿大的保守党参加联邦大学，她竞选的选区是 Rivière-du-Nord。

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Sylvie Fréchette 周一正式宣布进入政界，在发给加拿大广播公司的一份声明中，她解释了为什么代表保守党竞选。

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她说，保守党是最尊重魁北克的党，一直致力于改善人们的生活，改善家庭生活。

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她补充道：我一直想改善身边人的生活，对我来说，政治是可以帮助更多人的一种途径，我一直为我的城市、我的省和我的国家感到骄傲。

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52 岁的 Sylvie Frechette 曾经在1992 年巴塞罗那的奥运会女子单人游泳比赛中获得金牌。

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退出比赛以后，她曾经担任过教练，并曾在太阳马戏团和加拿大奥林匹克委员会担任过各种职务。

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Rivière-du-Nord 选区目前的联邦议员是魁北克党团（Bloc Québécois）的 Rhéal Fortin，保守党希望通过 Sylvie Fréchette 的明人效应来夺下这个选区。

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（CBC，Radio-Canada ）

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