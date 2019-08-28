加拿大广告商诉苦：政治广告成雷区

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加拿大哈利法克斯、多伦多、温哥华、卡尔加里、里贾纳等城市高速公路路边矗立的巨幅广告牌上写的“对大规模移民说NO”的政治广告引起了不少争议，户外广告公司Pattison Outdoor Advertising在压力下已经在几天前将其撤下。

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撤下广告

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Pattison Outdoor Advertising公司总裁Randy Otto在接受加拿大广播公司As It Happens节目采访时说，过去几天他们公司收到大量来自公众的电子邮件和电话，责问他们公司为什么让反移民言论堂而皇之地登上巨幅路边广告。在广告方和有关党派都不出来说话的情况下，他作为公司负责人只能做出撤下上述广告的决定。

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虽然这一高速公路路边巨幅广告牌上的广告有人民党领袖Maxime Bernier的头像、有人民党的党徽，但人民党表示这些广告并不是他们搞的；不过人民党领袖Maxime Bernier认为，屈从极权左派暴民的压力把这个广告撤下，这违反了言论自由原则。

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言论自由

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人民党领袖Maxime Bernier表示，虽然这一广告不是人民党出资制作的，但这个广告反映了人民党在移民问题上的立场，这就是应该削减加拿大每年接收的移民数额、并要求新移民接受主流社会的价值观、融入加拿大主流社会。

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出面做这一路边广告的是一个名叫North Strong and Free Advertising Corporation的公司，由多伦多矿产商Frank Smeenk经营。该公司星期一发表声明说，这个广告是由一些捐款者选定并资助的，并不代表公司的立场。

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Pattison Outdoor Advertising公司总裁Randy Otto在接受加拿大广播公司采访时说，在他决定撤下上述引起争议的路边广告后，他们公司又受到支持减少加拿大接收移民一方的猛烈抨击，指责他们公司撤下广告损害了加拿大人享有的言论自由。打电话的人不但情绪激动、而且用词激烈。

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左右为难

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Randy Otto很有些无奈地说，他们公司只是提供广告平台，但现在却被夹在政治派别之间、受到来自左右两方面民众和政治人物的抨击。贴出广告受抨击、把广告撤下也受抨击、两面不是人。这让公司方面不得不考虑当初是否就不应该同意贴出这一政治广告，今后是否也应该拒绝政治广告的生意。公司方面会有专门小组讨论这个问题，并将在今后几天内作出决定。

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Pattison Outdoor Advertising公司总裁Randy Otto说，他们公司在审核“对大规模移民说NO”的政治广告时对广告方North Strong and Free Advertising Corporation公司提出的条件是，第一要在广告上明确是谁做的广告、做广告公司的地址和联系电话；第二是如果出现问题广告方要出面说话、承担责任。结果是第一点做到了，但第二点却没有。在该广告引起争议的问题被媒体报道后好几天，事实上是直到8月25日星期日，广告方一直没有出面说话、广告涉及的政党人民党也没有公开表态，所有的压力都被导向了Pattison Outdoor Advertising公司。结果是公司只好做出决定撤下这个引起很大争议的政治广告。

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Randy Otto说，如果“对大规模移民说NO”的政治广告在引起争议后广告方或者是有关的政治党派及时出面表明立场、承担责任，则他可能不会做出撤下该广告的决定。

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