加拿大前军人帕特里克马修被疑参与白人至上极端组织,遭到军方开除 (Courtney Rutherford/CBC)

卧底记者揭露军队新纳粹；涉嫌军人已被解雇，目前失踪

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月28日（星期三）16:30
更新 2019年8月28日（星期三）16:42
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军方已解雇了参与新纳粹活动的帕特里克马修。警方突袭了他的家，发现他有多支步枪与手枪,但没有对他提起起诉。

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星期三，加拿大军方宣布，解雇了涉及加入美国种族主义组织“基地，The Root”的军人帕特里克·马修（Patrik Mathews）。

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26岁的马修是一名战斗机械师，驻扎在温尼伯一所军营，作为预备役军人八年，接受爆破方面的训练。

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帕特里克·马修。 (Gary Solilak/CBC)

一周前，加拿大皇家骑警搜查了他在马尼托巴Beausejour的住宅。警方稍后表示，在他的住宅发现了多件武器，包括长枪与手枪。

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CBC的报道称，他已经被解雇，要求他交回军人制服等，但是警方没有对马修提出指控。

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同样是在星期三，CBC接到警方信息称，帕特里克·马修的父亲向警方报告，他的儿子在周六（8月24日）起失踪。

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他原本也在一间工程公司工作，但本周一，他没有按时出现在工地。他的老板试图联络他，但始终联络不上。他的老板于是与他的父亲联系，他的父亲随即报警。

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警方目前正在以失踪人口调查此案。

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(CBC对事件的报道)

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卧底记者露面：如何揭发出事件?
警方与军方对马修采取行动完全是因为温尼伯自由媒体（Free Press）的报道，该媒体的记者Ryan Thorpe 假扮成对白人至上基地组织有兴趣的人士，与海报上的招募者取得联系。

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最近，Ryan Thorpe终于露面接受CBC采访。他表示，一个月前，他们收到线报，说有一个极右翼组织在温尼伯张贴海报，而这个组织是极右组织里的激进派。

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他说，海报上面的口号令他们担忧，因为有“挽救你的种族、训练、战斗”这样的字迹。

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最终，他们决定由Ryan出面，假扮成对种族主义感兴趣的人与对方联系。

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经过多次电子邮件往来，对方要他下载一个加密的软件，这样可以更安全地交流。

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Ryan 了解到，这个白人基地组织崇拜希特勒，以及美国连环杀手查尔斯·曼森（Charles Manson）。

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对方决定与他见面。
经过一段时间的邮件往来，他们选择在一个公园见面。那是在夏末的晚上。Ryan告诉对方自己的模样装扮，由对方在人群中找到他。

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终于，两人碰面。经过近一个半小时交谈，对方才告诉他，自己的名字是帕特里克，是一名军人，接受过爆破训练。帕特里克也明确显示自己反同性恋以及种族主义立场，甚至提及破坏铁路等恐怖主义行动想法。

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Ryan尽可能多地挖掘他的个人信息，后来，据此找到了招募者的真实身份。

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白人至上基地成员认为，一场种族战争即将到来，他们对此表示欢迎。他们的成员崇拜大规模谋杀，会采取暴力恐怖手段，扰乱社会安定，以推进战争早日开始。

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本台之前也曾报道，这个机构的目标就是，在军队内部招募，或令其成员进入军队，接受战斗训练，然后再培训其他成员。

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马修告诉Ryan，会成立一个全国性的训练基地，叫做“仇恨营”。

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作为记者，Ryan承认，自己当时很紧张，他明白，作为卧底记者渗透进入新纳粹组织是非常危险的事情。他说，一直有采取一系列的安全保护措施，在新闻曝光之后，更需要这样做。

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加拿大军队:重视极右组织扩展
加拿大反仇恨组织的负责人Bernie Farber形容这个基地组织是“北美极右翼仇恨组织”。

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Farber说，基地认为，现有的极右组织还不够激进，他们的立场几乎是新纳粹死亡邪教了。

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就在加拿大，过去几年也发生过，极端思维白人进入清真寺枪杀穆斯林的恐怖事件。

加拿大军队情报罪案部门曾经在2018年做过一个内部调查报告。报告称，从2013年到2018年的四年，他们确认有53名军人加入了极右翼种族主义组织，仇恨组织， 或是思想正在被极端化。

但是，Ryan表示，他不能确定军队内部调查得到的这个数字是否准确。比如，就在调查期间，马修也在参与极端组织活动，但他成功避开了调查人员的雷达。

上周二，当报告出台之后，加拿大国防部长 Harjit Sajjan表示，军队不会允许任何这类行为出现，会非常严肃地对待这个问题。

而军方发言人表示，一旦发现军人中的极端激进倾向，轻则会进行心理/职业辅导，重则会被军队出名 —— 就如现在的帕特里克·马修。

调查报告令军队认真面对军人可能的极端化的问题。

他表示，无论如何，哪怕只是有一两个人采取了行动，都将给社会造成很大的破坏。希望军方能够更积极，把这些白人至上成员逐出军队。

相关阅读：加拿大军方调查：有军人涉嫌为新纳粹团体招募

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