16岁瑞典环保少女乘帆船抵达纽约，参加联合国气候大会

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

16岁瑞典少女格蕾塔·桑贝格( Greta Thunberg)经过两个星期的航行,从英国出发,跨越大西洋,于星期三(8月28日)下午抵达纽约,参加9月举行的联合国气候大会。她和她团队乘坐的帆船是零排放,希望以此释放环保信号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在纽约港口受到英雄般的欢迎。她表示,气候变化是整个地球面临的危机,希望所有人消除分歧,聆听科学,做出努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说,她在海上听到了亚马逊热带雨林大火的消息,非常令人焦虑。希望这能唤起更多的民众,需要采取行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说,不明白为什么很多人问她关于美国总统特朗普的问题。她给特朗普的信息是,请听科学家的 —— 特朗普显然没有这样做,她补充说。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Day 14. 119 miles from Manhattan. Very light winds south of Long Island. pic.twitter.com/8A6JLqN3iO

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 27, 2019