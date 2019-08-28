16岁瑞典环保少女乘帆船抵达纽约，参加联合国气候大会

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16岁瑞典少女格蕾塔·桑贝格（ Greta Thunberg）经过两个星期的航行，从英国出发，跨越大西洋，于星期三（8月28日）下午抵达纽约，参加9月举行的联合国气候大会。她和她团队乘坐的帆船是零排放，希望以此释放环保信号。

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她在纽约港口受到英雄般的欢迎。她表示，气候变化是整个地球面临的危机，希望所有人消除分歧，聆听科学，做出努力。

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她说，她在海上听到了亚马逊热带雨林大火的消息，非常令人焦虑。希望这能唤起更多的民众，需要采取行动。

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她说，不明白为什么很多人问她关于美国总统特朗普的问题。她给特朗普的信息是，请听科学家的 —— 特朗普显然没有这样做，她补充说。

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Day 14. 119 miles from Manhattan. Very light winds south of Long Island. pic.twitter.com/8A6JLqN3iO 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 27, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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她说，自己在七八岁的时候听到了气候变化的消息，在11岁的时候开始组织抵抗气候变化的活动。她说，最开始自己也非常沮丧，觉得没有人做任何事情改变这个现实，但是，之后，她尽其所能做出改变 —— 她也呼吁少年人和她一道行动。

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她发起的周五罢课呼吁对抗气候变化的”星期五，为未来“（“Fridays for future”）活动，迅速得到世界少年的响应。

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