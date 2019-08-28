温哥华新移民新学期介绍会，56个国家600多人参与

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Now BC活动为期两天，10种语言，有56个国家的600多新移民的家长孩子参与。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

9月新学期开学，对很多家长学生来说，都是既期待又有些紧张。

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那么，对于新移民和他们的孩子来说，面对生疏的语言与环境，焦虑的心情就更加强烈了。

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温哥华学校局为此特别开办了帮助新移民学生与家长熟悉校园环境项目，称作“Now B.C.”。

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整个项目为期两天，今年，有56个国家的600多新移民的家长孩子参与了活动。

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根据组织者的介绍，这个项目使用十种语言，采用研讨会座谈会咨询等形式。

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同时，也会向新移民介绍其他的社区新移民帮助项目。

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Now BC项目的地点是在Sir Charles Tupper Secondary附近，于 Main Street 和 King Edward Avenue交接处。

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在Now BC项目中，很多担任义工的中学学生们自己也曾经历过，跟随父母来到一个新的环境的适应阶段。现在，他们愿意帮助初来乍到的新移民。

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