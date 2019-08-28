联邦碳税是否违宪？安大略省政府向加拿大最高法院提出上诉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省政府星期三（8月28日）向加拿大最高法院就一项裁决提出上诉。今年六月份，安大略省上诉法院裁决联邦政府在安省实施碳税并不违反加拿大宪法。败诉的安省政府表示不服判决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省环境部长尤里克（Jeff Yurek）发表声明说，省政府决心要用所有可能的手段来反对联邦政府的温室气体污染定价法。根据这项法律，联邦政府自4月1日起向没有出台自己的碳排放定价法规的省份征收碳税。除安大略省外，曼尼托巴省，萨斯喀彻温省和新不伦瑞克省也在被征碳税之列。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温省上诉法院今年5月也做出了和安省上诉法院相同的判决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦财政部长莫诺（Bill Morneau）的办公室表示，福特政府拿不出一个环保规划，现在又要把安省纳税人的钱挥霍在昂贵的最高法院诉讼上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

（RCI with CBC News, Meagan Fitzpatrick，CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada