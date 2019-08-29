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修车的郁闷：丰田车主长时间苦等配件

作者 方华 |
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发表 2019年8月29日（星期四）11:08
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加拿大广播公司8月底报道说，哈利法克斯市居民Catrina Brown已经等了57天，她那发生撞车事故的丰田Rav4多功能越野车由于没有配件而无法修理。丰田车行给她的答案是他们也不知道Catrina Brown的丰田车所需要的配件什么时候能够送达。

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哈利法克斯

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Catrina Brown告诉加拿大广播公司记者说，向丰田车行了解情况简直就像是挤牙膏，很难得到具体的信息。她只好自己给方方面面的人打电话去了解情况，丰田公司这样对待顾客是不可接受的。

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Catrina Brown的丰田车是长租车，她甚至不知道在她租约到期前她是否还能开上这辆修好的丰田车。

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Catrina Brown无奈地说，丰田这么大的汽车巨头公司两个月都无法提供汽车配件，这简直是让人难以置信的事情。

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Catrina Brown的保险公司为她提供的维修期间免费替换车辆的时间只有两个星期。这两个星期过后她处于不但没有汽车可以使用、还要每个月给她那等待修理、处于无法使用状态的丰田长租车供款。

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Catrina Brown的经历并不是例外、而是加拿大全国范围内的普遍问题。

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坎布里奇

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安大略省Cambridge市居民Megan Dieter的丰田Scion FR-S在6月26日被撞车后，左等右等也等不来配件。丰田公司给她的说法是零配件仓库的合并造成了库存管理系统的一些暂时混乱，无法知道她需要的零件存在什么地方、所以不知道什么时候能把配件送到她的车行；而且丰田公司没有对受配件问题影响的客户提供补偿的政策。

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Submitted by Megan Dieter

万幸的是，负责修理她汽车的车行给她提供了替代车辆，否则她真不知道怎么对付每天用车的问题。

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Megan Dieter对丰田汽车公司对顾客如此不负责任的做法感到震惊和失望。

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密苏沙加

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多伦多郊区Mississauga居民Bogdan Dakanovic的2018年丰田Rav4越野车也由于卷入撞车事故而在6月18日进了修车行，由于没有零配件而无法修理，这让他们家的生活陷入了噩梦状态。在保险公司提供的免费替换车辆到期后，丰田公司拒绝为他提供替换车辆、也拒绝提供财政补偿，在他表示愿意自掏腰包支付零配件的运输费用时丰田公司的回答仍然是NO。

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Bogdan Dakanovic在等了6个星期后，终于等到了主要零配件，他的丰田Rav4虽然仍未完全修好，但总算是可以上路行驶了。

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Bogdan Dakanovic说，过去两个月的经历让他对丰田汽车公司的印象变负面了。缺乏零配件是一回事，对客户毫无同情和帮助之心是另一回事。

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修车行

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修车行也是丰田汽车公司零配件不到位问题的受害者。新斯科舍省Dartmouth市Heritage Carstar Collision汽车修理中心的Cory Gallupe说，他们遇到的问题是丰田车的零配件或者是没有、或者要等很长时间才能送到，一等就是两个多月的情况是常事。这么长的等待时间对于那些长租车客户是特别严重的问题，因为他们没有车开却仍然要支付每个月的租车费。

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丰田加拿大

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在回答加拿大广播公司记者有关问题时丰田汽车加拿大分公司说，目前零配件出现的短缺问题是公司零配件配送中心在落实系统转换计划的过程中出现了一些问题，这一计划的目的是为顾客提供更好的服务；丰田公司对顾客经历的等待零配件时间过长的问题表示遗憾，感谢顾客们的理解和耐心。

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但对那些目前需要零配件修理他们汽车的加拿大丰田汽车车主来说，他们感受的不是更好的服务、而是让人很郁闷的经历。

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RCI with Yvonne Colbert · CBC News

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