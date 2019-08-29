去年7岁多的雯雯正和妈妈丛岩一起放飞帝王蝶（丛岩提供/RCI)

帝王蝶很美，温尼伯一家华人繁育和放飞帝王蝶的故事更美

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月29日（星期四）16:24
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

题图照片中的这个小女孩雯雯今年刚刚9岁，可她跟着妈妈养育救助北美有名的帝王蝶已经有6年了。照片中围着她飞舞，落在她身上的就是她们孵化和繁育的帝王蝶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雯雯的妈妈丛岩在曼尼托巴省旅游局工作。她说：“在6年的时间里，我们大概成功地放飞了有一千只帝王蝶，其中去年放飞的最多，约有400只。今年约有200多只，再有两三个星期就要放飞了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两年前丛岩和女儿雯雯的合影（RCI)

记者以前也知道加拿大有很多人喜欢帝王蝶，但很少听说有华人参与其中。因此当在朋友圈中得知丛岩已经是资深帝王蝶迷之后，迫不及待地拨通了她的电话。此次采访大概围绕3个方面展开：帝王蝶的神奇之处；参与繁育帝王蝶的初衷；几年来为保护帝王蝶都做了什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

神奇的帝王蝶 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帝王蝶是从英语名称（Monarch）直接翻译过来的叫法。也有字典中称为黑脉金斑蝶，实际上这种叫法更形象地概括了帝王蝶的美丽。而这种蝴蝶还有更神奇之处，丛岩介绍说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“帝王蝶不仅很漂亮，而且是北美最厉害的蝴蝶。它与其他蝴蝶的不同之处是，它像候鸟一样有迁徙的习性，而且是远途迁徙，从加拿大的南部要飞到美国的南部和墨西哥的中部过冬，最远可达5000公里。这在昆虫类动物中是非常罕见的。而帝王蝶自身的重量只有6克左右，可想而知它有多么强壮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“科学家们也一直在探究为什么这种蝴蝶要迁徙，是怎么给自己导航的。有的说是依据太阳，有的说是根据磁场，还有的说帝王蝶自身带有一种化学功能。其中加拿大的一位科学家的研究最早，时间最长，有30多年。他的研究成果发表在《国家地理》杂志上之后，震惊了世界，也让人们开始认识这种特别的蝴蝶”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从蛹化成蝶的帝王蝶在丛岩家室内受到保护（丛岩提供/RCI)

为什么需要人类的救助

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来，帝王蝶的数量正在急剧减少。2013年，加拿大广播公司网站评出地球气候变化10大新闻图片，其中就包括帝王蝶的种群数量正在减少。由于适宜帝王蝶生存的区域减少，帝王蝶的数量在2012年由3亿5千万只减少到6千万只。这其中有气候变化多端的原因，也有人类行为的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丛岩还提到，帝王蝶在自然环境下的繁育率本来就很低，由于它的卵和幼虫有很多天敌， 所以在自然中的存活率不到10%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“帝王蝶有很多天敌，尽管它只吃带有轻微毒素的乳草，以求减少天敌，但从蝴蝶产的卵开始，就有蚂蚁、蜘蛛吃它们，等孵化出幼虫又有各种鸟吃他们。我们找卵的时候就能发现，很多卵已被吃掉了。而且很少看到大一些的幼虫。说明这些幼虫没长大就被天敌吃掉了。我们把找到的卵拿到家里或放到透气的筐子里，就是为了避免它们被天敌吃掉。同时也让它们把卵产在筐子里，以保住这些卵”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美丽的蝴蝶开启了美丽的心灵

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丛岩家里的帝王蝶蛹，她最初曾把它当成了玉石项链坠（丛岩提供/RCI)

回忆当年是怎样开始关注帝王蝶的，丛岩仍是记忆犹新：“那是2014年的夏天，我在周末带着3岁多的女儿去参加社区活动。温尼伯夏天的各种户外活动很多，有一个节庆活动就以帝王蝶的名字命名，而且确实有相关的展览和知识介绍。我们一下子就被这种蝴蝶给迷住了，开始我还把它绿色的蛹，当成了玉石项链坠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们在现场就了解了一些有关帝王蝶的基本知识，知道这是一种需要保护的昆虫。而我在那次活动的抽奖时，还中了奖。奖品就是一盆帝王蝶爱吃的乳草还有一包蝴蝶喜欢的花的花仔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

回家以后我们真在后院找到了帝王蝶的幼虫。这样我们有了乳草，有了虫，我们就开始在屋里养。大约两周的时间那只幼虫就变成了漂亮的蛹，又从蛹化成蝶。整个过程令我们觉得特别神奇。全家就决定在后院中加一个乳草园，后来又变成蝴蝶花园，专门种植蝴蝶喜欢的各种花草”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雯雯从三岁多就开始把帝王蝶的幼虫当朋友了（丛岩提供/RCI)

从那一年开始，丛岩家就开始繁育帝王蝶，从室内到室外，从几十只到几百只。丛岩要每天上班，没有足够的时间，她的爸爸妈妈也加入进来。例如春天把乳草挖到盆里，或搬进屋，或送给其它感兴趣的人；带上老花镜在外面的乳草上找虫卵和幼虫。女儿雯雯则一直是妈妈的好帮手，她还会把装着帝王蝶的纱筐带到学校里展示给其他小朋友，吸引他们也参加保护帝王蝶的行列。电话中问她身上爬满了肉虫子，怕不怕。她说：“一点也不怕， 我喜欢和它们玩。我还有一个男同学特别喜欢毛毛虫，想找虫子养。后来就成了他的爱好”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在她们的影响下，丛岩的同事中已经有3个在种草养蝶，今年又有一个邻居也开始种乳草。雯雯的同学中也有两个开始对种草养蝶感兴趣了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：环境社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’École d’été de l’UOF avec le Carrefour francophone virtuel

RCI | English

Conservative leader accuses governing Liberals of scarecrow tactics

RCI | Español

Érase una vez en Hollywood y el mito Manson

العربية | RCI

المرحلة الانتقالية في السودان: الآمال كبيرة وكذلك هي التحديات