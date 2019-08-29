帝王蝶很美，温尼伯一家华人繁育和放飞帝王蝶的故事更美

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

题图照片中的这个小女孩雯雯今年刚刚9岁，可她跟着妈妈养育救助北美有名的帝王蝶已经有6年了。照片中围着她飞舞，落在她身上的就是她们孵化和繁育的帝王蝶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雯雯的妈妈丛岩在曼尼托巴省旅游局工作。她说：“在6年的时间里，我们大概成功地放飞了有一千只帝王蝶，其中去年放飞的最多，约有400只。今年约有200多只，再有两三个星期就要放飞了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

记者以前也知道加拿大有很多人喜欢帝王蝶，但很少听说有华人参与其中。因此当在朋友圈中得知丛岩已经是资深帝王蝶迷之后，迫不及待地拨通了她的电话。此次采访大概围绕3个方面展开：帝王蝶的神奇之处；参与繁育帝王蝶的初衷；几年来为保护帝王蝶都做了什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

神奇的帝王蝶

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帝王蝶是从英语名称（Monarch）直接翻译过来的叫法。也有字典中称为黑脉金斑蝶，实际上这种叫法更形象地概括了帝王蝶的美丽。而这种蝴蝶还有更神奇之处，丛岩介绍说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“帝王蝶不仅很漂亮，而且是北美最厉害的蝴蝶。它与其他蝴蝶的不同之处是，它像候鸟一样有迁徙的习性，而且是远途迁徙，从加拿大的南部要飞到美国的南部和墨西哥的中部过冬，最远可达5000公里。这在昆虫类动物中是非常罕见的。而帝王蝶自身的重量只有6克左右，可想而知它有多么强壮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“科学家们也一直在探究为什么这种蝴蝶要迁徙，是怎么给自己导航的。有的说是依据太阳，有的说是根据磁场，还有的说帝王蝶自身带有一种化学功能。其中加拿大的一位科学家的研究最早，时间最长，有30多年。他的研究成果发表在《国家地理》杂志上之后，震惊了世界，也让人们开始认识这种特别的蝴蝶”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为什么需要人类的救助

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来，帝王蝶的数量正在急剧减少。2013年，加拿大广播公司网站评出地球气候变化10大新闻图片，其中就包括帝王蝶的种群数量正在减少。由于适宜帝王蝶生存的区域减少，帝王蝶的数量在2012年由3亿5千万只减少到6千万只。这其中有气候变化多端的原因，也有人类行为的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丛岩还提到，帝王蝶在自然环境下的繁育率本来就很低，由于它的卵和幼虫有很多天敌， 所以在自然中的存活率不到10%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“帝王蝶有很多天敌，尽管它只吃带有轻微毒素的乳草，以求减少天敌，但从蝴蝶产的卵开始，就有蚂蚁、蜘蛛吃它们，等孵化出幼虫又有各种鸟吃他们。我们找卵的时候就能发现，很多卵已被吃掉了。而且很少看到大一些的幼虫。说明这些幼虫没长大就被天敌吃掉了。我们把找到的卵拿到家里或放到透气的筐子里，就是为了避免它们被天敌吃掉。同时也让它们把卵产在筐子里，以保住这些卵”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美丽的蝴蝶开启了美丽的心灵

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

回忆当年是怎样开始关注帝王蝶的，丛岩仍是记忆犹新：“那是2014年的夏天，我在周末带着3岁多的女儿去参加社区活动。温尼伯夏天的各种户外活动很多，有一个节庆活动就以帝王蝶的名字命名，而且确实有相关的展览和知识介绍。我们一下子就被这种蝴蝶给迷住了，开始我还把它绿色的蛹，当成了玉石项链坠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们在现场就了解了一些有关帝王蝶的基本知识，知道这是一种需要保护的昆虫。而我在那次活动的抽奖时，还中了奖。奖品就是一盆帝王蝶爱吃的乳草还有一包蝴蝶喜欢的花的花仔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

回家以后我们真在后院找到了帝王蝶的幼虫。这样我们有了乳草，有了虫，我们就开始在屋里养。大约两周的时间那只幼虫就变成了漂亮的蛹，又从蛹化成蝶。整个过程令我们觉得特别神奇。全家就决定在后院中加一个乳草园，后来又变成蝴蝶花园，专门种植蝴蝶喜欢的各种花草”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从那一年开始，丛岩家就开始繁育帝王蝶，从室内到室外，从几十只到几百只。丛岩要每天上班，没有足够的时间，她的爸爸妈妈也加入进来。例如春天把乳草挖到盆里，或搬进屋，或送给其它感兴趣的人；带上老花镜在外面的乳草上找虫卵和幼虫。女儿雯雯则一直是妈妈的好帮手，她还会把装着帝王蝶的纱筐带到学校里展示给其他小朋友，吸引他们也参加保护帝王蝶的行列。电话中问她身上爬满了肉虫子，怕不怕。她说：“一点也不怕， 我喜欢和它们玩。我还有一个男同学特别喜欢毛毛虫，想找虫子养。后来就成了他的爱好”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在她们的影响下，丛岩的同事中已经有3个在种草养蝶，今年又有一个邻居也开始种乳草。雯雯的同学中也有两个开始对种草养蝶感兴趣了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada