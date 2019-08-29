捐一元罚四元：两家加拿大公司因非法政治捐款被罚45万加元

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两家总部设在魁北克省蒙特利尔市的公司因违反加拿大选举法向自由党和保守党捐款，被加拿大选举委员会专员罚款45万加元。

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Group AXOR Inc.和Axor Experts-Conseils Inc.这两家公司在2004年到2009年期间向自由党捐款6万7千多加元，向保守党捐款4万8千多加元，共计11万5千多加元。根据它们和加拿大选举委员会专员签署的“服从协议”，两家公司将各自支付24万8千加元和19万9千多加元的罚款，共计45万多加元。

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这笔罚款包括一部分调查费用，以及三倍于捐款的罚款。根据加拿大选举委员会专员发布的公告，没有证据显示接受捐款的两个政党了解捐款的非法性质。

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加拿大自2004年起禁止企业向政党捐款。过去也有公司企业被查出违法捐款，例如让员工以个人名义捐款，然后私下赔偿他们。但这是第一次有公司被按照修订后的加拿大选举法处以罚款。

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（RCI with CBC News, Peter Zimonjic）

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