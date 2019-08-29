更多休息时间和带薪假：修订后的加拿大联邦劳动法规自9月1日开始实行

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自9月1日起，加拿大全国90多万受联邦劳动法管辖的雇员将有更多的工间休息时间和特别假期，并有权为家庭原因拒绝加班。除联邦政府机构外，银行、航空公司和铁路公司等企业也在此范围内。

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按照修订后的加拿大联邦劳动法规，雇员在连续工作5个小时后有权享受不少于30分钟的休息时间。如果因工作需要无法休息，雇主必须支付半个小时的薪酬。

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除非有紧急情况，雇员有权在每次当班后有不少于8个小时的连续休息时间。另外，他们有权利因孩子生病等家庭原因拒绝加班。

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他们每年可以请5天事假。只要工龄超过三个月，头三天就是带薪假。

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工会对新法规表示欢迎。但是加拿大铁路公司（CN）等大型私企却表示这将会增加企业压力，影响效益。

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（RCI with CP，Radio-Canada）

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