特朗普前军师把孟晚舟事件拍入电影

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在美国总统特朗普前军师班农Steve Bannon作为制作人拍摄的讲述中国崛起的影片”红龙之爪Claws of the Red Dragon”中，加拿大发生的华为公司首席财务官孟晚舟事件成为电影中的一个主要素材。

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这部故事片讲述了孟晚舟在温哥华被加拿大警方应美国的要求拘捕后，中国采取了一系列报复措施，包括以从事间谍活动的罪名拘捕两名加拿大男子，以从事贩毒活动为由判处两名加拿大人死刑等。

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班农说拍摄这部“红龙之爪”影片的目的之一是曝光华为公司与中国政府之间的密切关系，中国共产党政府已经构成了对西方国家的最大威胁，而受到中国政府支持的华为公司也对美国的国家安全构成了极大威胁。

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这部54分钟的“红龙之爪”影片下个月将在新唐人电视台播出。新唐人电视台得到法轮功组织的支持和资助。

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包括Eric Peterson 等在内的几位加拿大知名影视演员在“红龙之爪”影片中出演角色。

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RCI with Joan Bryden · The Canadian Press

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