部分加拿大军人将重返马里，协助罗马尼亚维和部队过渡

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加拿大军队计划下个月派遣一支部队重返马里，对接替他们的罗马尼亚维和部队进行培训，以减低对联合国、马里部队、以及民众提供救援医药物资停顿的时间。

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加拿大在马里的维和队伍目前正准备于本周六结束当地行动，收拾行装回国。但是，接替他们的罗马尼亚维和部队正在到达，并且需要一段过渡期，才能够独立完成救援药品和食品等的物资运送。

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加拿大军队担心这个过程中，会出现重要补给运输停顿。为此，加拿大特遣队的负责人Travis Morehen上校表示，部分加拿大军队将在九月份重返马里，包括了直升机机组，医护人员，以及情报官员。他们会在马里待一个星期，培训罗马尼亚军人。

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加拿大军队在马里的维和任务原定为期一年，应在7月底结束，不过，加拿大联邦政府决定将提供补给运输的任务延长一个月至八月底。

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但实际上，联合国希望加拿大的军队可以待到十月中旬。

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