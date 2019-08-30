加拿大渔业部拨款830万加元打捞废弃捕鱼器材

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加拿大渔业部本周宣布拨款830万加元，资助渔民、环保组织和滨海社区打捞废弃捕鱼器材。全世界每年有大约64万吨被遗失或丢弃的捕鱼器材沉入大海。它们可以在水里存在数百年，不仅造成污染，也会困住鲸鱼、鲨鱼和海龟等海洋生物，威胁它们的生存。

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今年七月份，加拿大渔业部人员和海岸警卫队在三天时间里从圣劳伦斯湾中捞起101只被丢弃的龙虾捕捞笼和总长度超过9公里的绳索。

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加拿大渔业部过去几年来一直派人在圣劳伦斯湾打捞废弃渔具，以改善北大西洋露脊鲸的生存环境。今年以来，已经有八头北大西洋露脊鲸在加拿大水域死亡。它们的总数目前在四百上下。

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渔业部明年2月份还将组织一次关于渔具改良的高峰会，会议的主要议题之一是用技术手段防止渔具丢失。

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今年以来，渔业部已经收到一千多份来自圣劳伦斯湾南岸渔民的丢失渔具的报告。

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（RCI with CP，CBC News）

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