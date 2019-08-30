这些帝王蝶再过两三个星期就要开始向墨西哥迁徙了（丛岩提供/RCI)

繁育帝王蝶6年，丛岩介绍具体做法和相关网站信息

作者 亚明 |
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发表 2019年8月30日（星期五）17:03
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星期四，加广中文网站报道了温尼伯丛岩一家繁育和放飞帝王蝶的故事后，有不少听友表示感兴趣，有的在我们的报道后留言，有的发电子邮件，想了解更多繁育帝王蝶的具体做法。这让丛岩感到很开心，她说正在考虑通过某种方式向加拿大的华人社区介绍自己的经验。

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对丛岩来说， 6年养蝶的过程也是学习的过程。她很详细地介绍了养蝶的具体做法及经验

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如何帮助繁育帝王蝶及需要注意什么

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两年前丛岩和女儿雯雯的合影（RCI)

丛岩说：“养蝶还是要花很多时间和精力的，我这些年来慢慢摸索了一些经验。我每天上班，没有那么多时间，所以必须找到最省时有最有效的方法。

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在家里繁育帝王蝶还是有很多说道的。有一些养着玩的人是把幼虫放到小罐头瓶里， 这时不行的， 因为幼虫需要足够的乳草，也需要足够的空间，和流通的空气。

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每年春天繁育的第一批幼虫， 我们通常是放家里养， 以为它化蝶时刚是夏天，不会迁徙走。变成蝴蝶后，在当地产卵，繁殖下一代。最重要的是8月中旬以后的这一批， 他们是要飞往墨西哥的。这一批叫 “为迁徙成长”（raise for migration），是超级蝴蝶，要飞到墨西哥生活约8个月。对这批蝴蝶我们是放在外面养。但为了保护他们不被天敌吃掉， 我们放在纱筐里养。我也用冰激淋盒等做出一些饲养桶，桶里装上小石子稳定住，桶盖上则打很多小孔，以便透气。然后把乳草带枝插到里面。而不是像小孩玩的， 只往里面放叶子。总之在保护它们的同时，尽可能地接近自然环境。

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还有就是一个筐里不能放得太多，也不能把大小不一的幼虫放在一起，因为他们在争抢食物时还是蛮凶的，小虫总是抢不过大虫。最好是准备几个筐，将大小不同的幼虫分开放进去。

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我之前用过花盆种乳草，在屋里养，但一到作蛹的时候，因为没有在筐子里，虫子就会到处爬，找到适合作蛹的地方，有时候是在桌子底下，有时是在墙上挂的画上。有时还会发现丢了，找不到了。偶尔也会在地上爬，稍不注意就会踩到它们”。

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春天繁育出的第一批帝王蝶（丛岩提供/RCI)

可能会遇到的困难和其它问题 

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“难题还真是挺多的。第一个就是帝王蝶幼虫特别能吃，需要大量的乳草。如果长到一定大小，还差几天就要作蛹的时候，几只幼虫就可以在一天之内吃掉一盆乳草。因此要准备足够的乳草，才能保证它们生长得很好。

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第二个问题就是要及时处理乳草的草籽。由于乳草属于野草，不仅会打很多籽，而且像蒲公英一样，带着毛毛到处飞。如果乳草打籽时不能及时处理，那就会泛滥成灾。全院子都是乳草了。

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除了及时处理，我们现在还在春天院子里出来很多乳草苗时，一颗颗挖出来，放到小盆里，送给对帝王蝶感兴趣的朋友和同事，让他们种到自家的院子里去”。

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上网了解有关知识， 参与相关活动

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丛岩养蝶的过程中也与网络密不可分，除了学习相关知识，也参与相关网站上的活动，在网上与其它育蝶人互动。她介绍了几个与养蝶相关的网站：

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“其中一个网站叫Journeynorth，它跟踪所有迁徙的物种。我每年的春天的五月底六月处都会帮它们观察帝王蝶回来没有？什么时候开始产卵？乳草是什么时候长出来的？并把这些数据发到网上去。一旦发现当地有帝王蝶到达了，就在网站上报告，并开始关注家里的和单位附近的乳草，寻找帝王蝶的卵”。

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去年春天，丛岩是温尼伯地区第一个提供帝王蝶到达信息的人。网站还将她提供的信息用在了介绍的帝王蝶迁徙动态的文章里

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雯雯把和妈妈繁育的帝王蝶带给学校的同学们看（丛岩提供/RCI)

丛岩介绍说：“由于在美国和加拿大有很多帝王蝶的爱好者，这个网站就可以根据会员们提供的信息，描绘出帝王蝶迁徙路径的地图。点击查看这个地图就能知道帝王蝶已经迁徙到哪里了， 特别酷”。

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丛岩还介绍了其他几个网站：“还有一个叫Monarchwatch的网站，里面有非常全面的关于帝王蝶的信息。还可以购买贴在蝴蝶翅膀上的小飞贴（tagging）。这种小飞贴是特制的，非常轻，而且网上有介绍怎么贴到蝴蝶的翅膀上，不会影响它的飞行。这就等于给蝴蝶作了编号。这样在蝴蝶迁徙过程中，各地的观测者就可以根据翅膀上的标记，把编号和时间地点发到一个数据库中，研究人员就可以籍此寻找这只蝴蝶是在什么时间，什么地点， 被谁放走的？再根据发现者输入的信息，计算出这只蝴蝶在多长时间内飞了多远的距离”。

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这个网站里还有一个项目叫Monarch way station。当你种植乳草达到一定面积后，就可以上网报告，网站会给你寄来一个奖励牌子，插到你的乳草园里。

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此外在社交媒体Facebook上也有很多帝王蝶的爱好者和群体。曼尼托巴省就有三个爱好者的群”。

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丛岩还提到有帝王蝶教师组织，“那些爱好帝王蝶的教师会通过找卵、养蝶等方式，把帝王蝶带进教室。让更多的孩子们了解这个物种。

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其它网站还有

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https://ebutterfly.ca/saving-and-monitoring-monarch-butterflies-in-canada/

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https://www.mission-monarch.org/

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丛岩认为：“它的更大意义就在于，帝王蝶就是一个样本，时时刻刻在提醒我们，人类对大自然的影响。我们每个人很小的一个决定可能都关系到大自然和生态的未来。

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文章分类：环境社会
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