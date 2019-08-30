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谢尔：特鲁多翻旧账是为掩盖自己丑闻

作者 方华 |
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发表 2019年8月30日（星期五）11:24
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加拿大联邦保守党领袖谢尔指责自由党联邦政府总理特鲁多为首的自由党深挖多年前的言论拿出来炒作、甚至不惜分裂加拿大社会，是为了掩盖自由党政府的众多丑闻。

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上个星期特鲁多联邦政府公共安全事务部部长戈戴尔拿出14年前谢尔作为保守党议员在联邦议会发言解释他为什么反对同性恋婚姻合法化的视频，要求谢尔明确他在同性恋等社会问题上的立场到底是什么。

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在星期四举行的记者招待会上，谢尔对特鲁多自由党拿他多年前有关同性恋、双性恋、变性人以及堕胎问题的讲话大做文章进行了反击。谢尔指出，这种对他翻旧账式的攻击是因为特鲁多执政四年没有拿得出手的政绩、无法解释为什么没有兑现上次大选竞选时许下的诺言，有的只是预算赤字大幅度增加、民众要缴纳的税费增加、特鲁多和自由党政府触犯道德操守规则的腐败丑闻接连发生。

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保守党领袖谢尔强调说，每个加拿大人都有权拥有自己的观点，他如果当选执政就是加拿大人的总理、要为全体加拿大人的利益服务，他不会重开有关同性恋和堕胎问题的社会辩论，更不会挑战现行的同性恋婚姻合法和堕胎合法的法律。

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加拿大总理特鲁多则在星期四抨击谢尔说，光说尊重现行堕胎和同性恋婚姻合法的法律还远远不够，加拿大作为国家包括所有的加拿大人，作为加拿大总理必须积极地去保护那些弱势群体加拿大人的利益，比如女性和同性恋、双性恋、变性人等非常规性取向人士，这些人需要知道加拿大联邦政府的总理会代表他们说话、会保护他们的权益。

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特鲁多联邦政府旅游事务部长Mélanie Joly星期四在推特上指责谢尔在堕胎问题上对不同的群体讲不通的话，一切看该群体选民是支持还是反对堕胎。并附上一段2017年的视频显示谢尔向反堕胎组织RightNow承诺，他会准许保守党联邦议员在有关堕胎的法案投票中不受政党立场的限制、根据自己的宗教信仰自由投票，因为准许不同观点共存会让保守党更加强大。

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特鲁多为首的联邦自由党对保守党领袖谢尔在一些敏感社会问题上立场的攻击似乎起到了一些作用。若干保守党议员说他们在访问选民住宅时好几次被问到保守党领袖谢尔在敏感社会问题上的立场。

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曾经担任过前保守党政府总理哈珀的政策部主任的Rachel Curran认为，面对特鲁多就敏感社会问题的攻击谢尔和其团队反应迟缓、让自己和保守党处于被动地位。谢尔本来可以像阿尔伯塔保守党政府省长肯尼那样四两拨千斤地直接回应这样的问题，说自己在同性恋和堕胎问题上的看法在过去十几年中已经与时俱进；让选民来选择是让政绩不佳、丑闻缠身的特鲁多继续执政，还是让十几年前说过一些反对同性恋、反对女性堕胎的保守党领袖谢尔上台执政。

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